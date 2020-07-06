MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTolga Sarıtaş: Şiddetin her türlüsü kötü
GeriMagazin Tolga Sarıtaş: Şiddetin her türlüsü kötü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 06.07.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Tolga Sarıtaş: Şiddetin her türlüsü kötü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga Sarıtaş: Şiddetin her türlüsü kötü
Abone Olgoogle-news

Tolga Sarıtaş önceki akşam Bebeköy’de görüntülendi.

Maskesini takan ünlü oyuncu muhabirlerle sohbet etti. Sarıtaş, “Tatil ve pandemi süreci nasıl geçti?” sorusuna “Pandemi sürecinde eve kapandık. Yemek, ev temizliği, elimden her iş geldi. Yavaş yavaş normalleşmeye başlıyoruz. Tatil kısa ama güzeldi, çekimler öncesi iyi geldi” diye yanıt verdi. 

Oyuncu, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiası için ise “Bu konuya hakim olmadığım için çok spesifik bir şey söyleyemem ama şiddetin her türlüsü kötü. Umarım artık bu tarz olaylar son bulur” diye konuştu.

Tolga Sarıtaş: Şiddetin her türlüsü kötü


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle