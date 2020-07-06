Tolga Sarıtaş: Şiddetin her türlüsü kötü

Maskesini takan ünlü oyuncu muhabirlerle sohbet etti. Sarıtaş, “Tatil ve pandemi süreci nasıl geçti?” sorusuna “Pandemi sürecinde eve kapandık. Yemek, ev temizliği, elimden her iş geldi. Yavaş yavaş normalleşmeye başlıyoruz. Tatil kısa ama güzeldi, çekimler öncesi iyi geldi” diye yanıt verdi.

Oyuncu, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiası için ise “Bu konuya hakim olmadığım için çok spesifik bir şey söyleyemem ama şiddetin her türlüsü kötü. Umarım artık bu tarz olaylar son bulur” diye konuştu.





