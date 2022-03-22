 ‘Tolga Abi’ hiç değişmemiş...Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Amerikalı Türkleri buluşturan düğün
Amerika California Language Academy’nin sahibi Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen’in, Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğünü Amerika’da yaşayan Türkleri bir araya getirdi.
ABD’de iki dil okulu bulunan Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdögen’in düğününe çiftin aile dostlarından Prof. Dr. Alper Çelik ve bir dönem televizyonda “Hugo
” adlı yarışma programını sunan Tolga Gariboğlu
da katıldı. Onur Zeybek ve Pınar Öz’ün nikah şahitliğinde evlenen çift balayını Tulum’da geçirecek. ‘Tolga Abi’ hiç değişmemiş
Yaşamını New York’ta sürdüren ve 90’lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen “Tolga Abi
” lakaplı Tolga Gariboğlu, düğün törenine oğlu Mir ile katıldı. Geçen yıllara rağmen hiç değişmeyen Tolga Gariboğlu ve oğlu Mir, birbirlerinin kopyası gibiydi.YILLAR GEÇİYOR
ABD'de medya üzerine çalışmaya devam ettiğini belirten Tolga Gariboğlu " Yıllar geçiyor... Hem iş hem tatil için çok sık Türkiye'ye geliyoruz... Yine medya üzerine iş yapıyorum" dedi.