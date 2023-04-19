Taze âşıklar Maldivler’de

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Mart başında yılın en sürpriz aşkına imza atan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte ilk tatillerine çıktı!

Dilan Çiçek Deniz bu sezon yer aldığı Amadeus tiyatro oyununun 100’üncü oyunu sahnelendikten ve birçok markayla olan anlaşmalarının reklam filmlerini arkaya arkaya çektikten sonra yoğun iş temposun ara vermek için tatile çıktı.

Bayram tatilini fırsat bilen çift, dünyanın en romantik yerlerinden biri olan Maldivler’e uçtu. Çift ilk tatilleri için romantik bir rota seçerek Maldivler Club Med’e gitti.

Bayram boyunca Hint Okyanusu’nun ortasında tüm dünyadan uzakta baş başa tatil yapacak olan oyuncu çift, bakalım Maldivler’de paylaşım yaparak, hayranlarının beklediği ‘o’ pozu verecek mi? Bekleyip, göreceğiz...

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Yeni dekora yeni poz

Cemiyetin ünlü ismi Berrin Ak’ın Türkiye Distribütörü olduğu MacKenzie-Childs markasının Nişantaşı’ndaki mağazası, dekorasyonuyla semtin odak noktası.

Her gün yerli yabancı onlarca kişinin önünde fotoğraf çektirmek için sıra beklediği mağaza, her sezon yeni bir dekorasyonla semti selamlıyor. Geçtiğimiz günlerde bahar aylarına özel olarak yeniden dekore edilen mağazanın önünde ilk kareleri ise bu kez patron Berrin Ak çekti. Ak, fotoğrafı sosyal medyasında paylaşarak, takipçilerine bir de duyuru yaptı. “Vitrin önü fotoğraflarınızı bekliyorum” diyen iş kadını, en beğendiği fotoğrafa ödül vereceğini söyledi.

Bahar davetiyle açılacak

Vialand AVM’de “Bahara Merhaba Alışveriş ve Moda Günleri” ile modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimciler, bahara özel tasarımlarını ikinci kez alıcısıyla buluşturuyor.

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17 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, Özge Ulusoy, Gizem Hatipoğlu, Ece Vahapoğlu ve Ivana Sert misafirlerle buluşacak. Jade& Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı’nın ev sahipliği ile düzenlenecek davette, misafirler alışverişin keyfini sonuna kadar çıkarırken bir yandan da keyifli dakikalar geçirecek.

Acun Ilıcalı’dan bayram sürprizi

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından Acun Ilıcalı depremzede çocuklara moral vermeye devam ediyor.

Beş deprem bölgesine oyuncak gönderen Ilıcalı, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı. Bir günde iki şehre giderek çocuklarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, toplam beş bölgede 30 binden fazla çocuğa 40 bin oyuncak hediye etti.

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TV8’in patronu, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta çocuklarla yakından ilgilenirken oyuncakları da kendi elleriyle dağıttı. Depremzede çocuklara birbirinden çeşitli oyuncaklar büyük moral oldu. Oyuncakları gören çocukların sevinci görülmeye değerdi. Acun Medya ekibi de Hatay’da oyuncak dağıtımı yaparken, depremzedelerin bayramını erkenden kutladı.