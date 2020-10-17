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Haber Giriş: 17.10.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Tasarımcı Kadir Kılıç'a sanatçı Kalben'den jest

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Tasarımcı Kadir Kılıç'a sanatçı Kalben'den jest
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MİİN, Kadir Kılıç, “HER ŞEY TEK BİR AN’IN İÇİNDE SESSİZCE OLUYOR” adlı koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) kapsamında ilk dijital defilesi sergilendi...

Tasarımcı Kadir Kılıç, hazırlanan koleksiyonun sürprizlerinden biri de prodüktörlüğünü Ümit Kuzer’ in üstlendiği söz ve bestesini, Kalben’in yaptığı defileye özel şarkı. Tasarımcı Kadir Kılıç, “MiiN kadınlarına hayat veren koleksiyonun ruhuna uygun o kadar güzel bir şarkı yaptığı için Kalben’e sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Tasarımcı Kadir Kılıça sanatçı Kalbenden jest

Dün MBFWI web sayfasından yayınlanan, MİİN Kadir Kılıç dijital defilesinin çekimleri Galataport İstanbul’ da gerçekleşti.

Durağanlaşan, değer yargılarını kaybeden sanat dünyasına bir eleştiri ve hatırlatma. YENİYE OLAN İMKAN ÇABASI’ nın mümkün olduğunu savunan “Zero Sanat Hareketi” ruhu ile kurgulanan bir koleksiyon. İlkbahar Yaz veya Sonbahar Kış değil, zamansız. MiiN’ in 5 yıl, 10 sezonluk envanterinin sentezi olan yeni koleksiyon, pandemi sürecinde değişen tüketici alışkanlıklarına ve moda kavramına da yanıt arıyor.

 

 

 

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