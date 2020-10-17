Tasarımcı Kadir Kılıç'a sanatçı Kalben'den jest

Tasarımcı Kadir Kılıç, hazırlanan koleksiyonun sürprizlerinden biri de prodüktörlüğünü Ümit Kuzer’ in üstlendiği söz ve bestesini, Kalben’in yaptığı defileye özel şarkı. Tasarımcı Kadir Kılıç, “MiiN kadınlarına hayat veren koleksiyonun ruhuna uygun o kadar güzel bir şarkı yaptığı için Kalben’e sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.



Dün MBFWI web sayfasından yayınlanan, MİİN Kadir Kılıç dijital defilesinin çekimleri Galataport İstanbul’ da gerçekleşti.

Durağanlaşan, değer yargılarını kaybeden sanat dünyasına bir eleştiri ve hatırlatma. YENİYE OLAN İMKAN ÇABASI’ nın mümkün olduğunu savunan “Zero Sanat Hareketi” ruhu ile kurgulanan bir koleksiyon. İlkbahar Yaz veya Sonbahar Kış değil, zamansız. MiiN’ in 5 yıl, 10 sezonluk envanterinin sentezi olan yeni koleksiyon, pandemi sürecinde değişen tüketici alışkanlıklarına ve moda kavramına da yanıt arıyor.



