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Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tan Taşçı: Tehdit ediliyorum

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Tan Taşçı: Tehdit ediliyorum
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Tan Taşçı’nın başı saplantılı kadın hayranıyla dertte. Geçtiğimiz aylarda takıntılı hayranını savcılığa veren şarkıcı, tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Taşçı, takıntılı hayranın bu sefer durumu ileriye götürdüğünü ve öldürdüğü bir serçe fotoğrafını ona yolladığını iddia etti. Şarkıcı şahsi hesabına da “Ya benimsin ya toprağın. Can mı çıkar ne olur bilemem. Sensiz yapamam, beraber öleceğiz” diye yazdığını söyledi. Adliyeye gidip ifade vermeyen hayranının psikolojisinin bozuk olduğunu belirten Tan Taşçı yardım beklediğini belirtti.

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