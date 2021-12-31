Tam 'sevgili olmuşlar' derken bir de baktık ki evlenmişler

Haberin Devamı

BU AŞKLAR ÇOK KONUŞULDU

Bazı ünlüler geçmişte yarım kalan aşklarını tazeledi, bazıları yeni aşklara yelken açtı. Hatta bazıları, verdikleri hızlı evlilik kararlarıyla gündeme geldi. Gelin 2021 yılının gösteri dünyasında en çok konuşulan aşklarını bir hatırlayalım.

AŞK YENİDEN

"Yılın aşkı" denildiğinde ilk akla gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck olur büyük olasılıkla. İki ünlü, araya giren başka aşklar ve evliliklerin ardından 17 yıl sonra tekrar bir araya geldi. 2000'lerin başında "Bennifer" olarak anılan çiftin romantik ilişkisinin ikinci bölümü bir anda magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Hatta ilk seferde nişanlanıp ayrılan Lopez ile Affleck'in bu kez kesinlikle evleneceğini ileri sürenler de çıktı. Hayranları tarafından "Bennifer 2.0" olarak anılmaya başlayan çiftin her köşede aşk gösterisi sergilemesi ise bazıları tarafından ağır tepkiyle karşılandı.

Haberin Devamı

DÜĞÜNDE EL ELE ORTAYA ÇIKTILAR

Bu yıl çok konuşulan aşıklardan biri de oyuncu Olivia Wilde ile şarkıcı Harry Styles oldu. Jason Sudeikis ile olan iki çocuklu ve uzun süreli birlikteliğini bitiren Wilde'ın, Styles ile yeni bir aşka yelken açması şaşkınlık yarattı. Çift, aslında ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı. Sonra da Styles'ın menajerinin düğününde el ele kamuoyunun gözleri önüne çıktılar. O günden sonra da çok fazla göz önünde olmamaya dikkat ettiler ama artık aşklarını inkar etmiyorlar.

20 KİŞİNİN HUZURUNDA EVLENDİLER

Yılın sürpriz evlilik haberlerinin kahramanları genç şarkıcı Ariana Grande ile Dalton Gomez oldu. Çift aslında geçen yılın şubat ayında çıkmaya başlamıştı. Herkes onların uzun süre sevgili olarak kalacağını düşünürken mayıs ayında Grande'nin gözlerden uzak bir şekilde evlendiği duyuldu. Grande mutlu haberi sosyal medya hesabından nikah fotoğrafları eşliğinde duyurdu. Grande ile Gomez sadece 20 kişinin katıldığı törenle hayatlarını birleştirdiler. Grande'nin sözcüsü nikah günüyle ilgili olarak " Ev mutluluk ve sevgi doluydu. Yeni evli çift ve aileleri daha mutlu olamazdı” dedi.

Haberin Devamı

ÖNCE EŞİNDEN BOŞANDI SONRA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Şarkıcı Adele önce verdiği kilolarla gündemi meşgul etti. Ardından da eşi Simon Kosecki'den boşanmasıyla manşetlere çıktı. Hayranları tam bu olaya alışmıştı ki bu kez Adele'in Rich Paul ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri yayılmaya başladı. Önce sessiz kalan çift daha sonra aşklarını artık gizlememeye başladı. Adele de 2021 yılını yeni fiziği ve yeni aşkıyla tamamlamış oldu.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aslında çok da "şaşırtan aşk" tanımına uymuyor Kendall Jenner ile Devin Booker. Fakat bu yıl Jenner hayatında bir değişiklik yaptı. Daha önce özel hayatını büyük bir gizlilik içinde yaşayan Jenner bu kez Booker ile el ele göz göze kamuoyunun karşısına çıktı. Daha önce "İki kişi arasında yaşananların ortaya saçılmasına" karşı olduğunu açıklayan Jenner bu yıl bunun tam tersi bir görüntü sergiledi sevgilisiyle birlikte. Bu yüzden de çok konuşuldu.

Haberin Devamı

KIM'IN YENİ AŞKI

Yılın ilk boşanma haberinin kahramanları Kim Kardashian ile Kanye West oldu. Dört çocuklu çiftin boşanacakları haberi gündemin ilk sıralarında kaldı uzun süre. Bunun ardından da gözler bir zamanlar "Kimye" olarak anılan eski çifte takılı kaldı çok uzun süre. Kardashian'ın adı birçok kişiyle aşk söylentilerine karıştı. Ama o bir tek Pete Davidson ile el ele görüntülendi. Kardashian, evliliğini bitirdikten sonra kendisinden yaşça genç ve gönül defterinin sayfaları hayli kabarık olan Davidson ile ilişkisini yalanlamadı. Bu arada West'in de her fırsatta "Kim bana dönmeli, biz tekrar bir aile olmalıyız" dediğini hatta Kardashian'ın yaşadığı sokakta yeni bir ev aldığını da hatırlatalım.

Haberin Devamı

SADECE TATİLE ÇIKMIŞLAR

Yılın çok konuşulan aşk söylentilerinden birinde de bu kez Kanye West'in adı geçti. West, nişanlısı Bradley Cooper'dan ayrılan Irina Shayk ile çıktığı Fransa tatilinde uzaktan da olsa görüntülendi. Bu durum kamuoyunu heyecanlandırsa da bu söylenti başladığı gibi sona erdi. Shayk ile West'in aslında sevgili olmadığı ortaya çıktı.

KLİPLE BAŞLAYAN AŞK

Meghan Fox ile Machine Gun Kelly, ilk olarak geçen yıl tanıştılar. Fox, ünlü şarkıcının bir klibinde oynadı. Ondan sonra da o dönemde evli olduğu Brian Austin Green, karısının bu klipten sonra çok değiştiğini, evliliklerinin sallantıya girdiğini söyledi. Zaten sonunda çift yollarını ayırdı. Megan Fox ile Machine Gun Kelly, uzun süre ilişkilerini gözlerden sakladı. Fakat daha sonra sosyal medyada derken de kırmızı halıda aşklarını dünyaya haykırdılar.

Haberin Devamı

SET AŞIKLARI

Set arkadaşlığı bir kez daha aşka uzandı. Bu kez olayın kahramanları Spider Man'de birlikte kamera karşısına geçen Tom Holland ile Zendaya. Onların aşkı da önce söylenti olarak duyuldu fakat daha sonra yan yana kırmızı halıya çıktılar. Zaman zaman aralarındaki boy farkı konu edilse de onlar bu durumun aşklarına herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını söylüyor.

HER YERDE AŞK GÖSTERİSİ

Kim Kardashian aşkı ile konuşuluyor ama ablası Kourtney bu konuda ondan bir adım önde. Üç çocuk annesi Kourtney Kardashian, Travis Barker ile aşk yaşamaya başladı bu yıl. Çiftin yıllar öncesine dayanan arkadaşlıkları romantik bir ilişkiye dönüştü 2021'de. Onlar da tıpkı Jennifer Lopez ve Ben Affleck gibi her fırsatta yaptıkları aşk gösterileriyle gündeme geliyorlar.