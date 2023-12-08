Doğum gününden bir gün önce ölmüştü: Ünlü yıldız botlarıyla gömülmüş.. 'Onlar büyük aşkımızın simgesiydi'

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ÜNLÜ YILDIZ BOTLARIYLA GÖMÜLDÜ

Buna benzer bir örnek de kısa süre önce hayata veda eden bir oyuncuyla ilgili olarak yaşandı.

Kansere yakalanan ve 76 yaşında bu dünyadaki serüvenini tamamlayan oyuncu, en sevdiği yürüyüş botlarıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Bunun ardında yatan nedeni de geride kalan gözü yaşlı kocası anlattı.

Rol aldığı Three's Company adlı yapım başta olmak üzere birçok yapımda kamera karşısına geçen Suzanne Sommers, geçtiğimiz ekim ayında uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Bu ölüm, ailesi ve yakınları için son derece yıkıcıydı elbette. Ama yine de en büyük darbeyi kocası Alan Hamel yedi.

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EN SEVDİĞİ YÜRÜYÜŞ BOTLARIYLA GÖMÜLDÜ

Geçtiğimiz 15 Ekim'de hayata veda eden Sommers'ın kocası Hamel, karısının son yolculuğuna en sevdiği yürüyüş botlarıyla birlikte uğurlandığını anlattı. People dergisine konuşan Hamel, bunun ardındaki romantik nedeni de saklamadı.

Onun anlattığına göre Suzannen Somers, doğa yürüyüşü yapmayı çok severdi. Ama hiçbir zaman bunun için özel olarak tasarlanan botları olmamıştı.

Bu yüzden de kocası Alan Hamel, ona sürpriz yaptı ve ünlü bir markanın imzasını taşıyan bir çift yürüyüş botu ısmarladı.

KENDİ EL YAZISIYLA AŞKLARINI NAKŞETTİ

Hatta bununla da yetinmeyip o botların üzerine evliliklerini ve aşklarını simgeleyen "Sonsuza kadar aşık" ifadesini yazdırdı.

Böylece karısına aldığı bu hediyeyi ikisine özel bir hale getirdi. Bu arada Alan Hamel'in kendi el yazısıyla yazdığı bu notun botun sol tekinde yer aldığını hatırlatalım.

İşte gözü yaşlı eşinin anlattığına göre Suzanne Somers'ın bu botları da onunla birlikte son yolculuğa çıktı.

Alan Hamel ile Suzanne Somers, 46 yıldan bu yana evlilerdi. Hamel'in anlattığına göre Somers ne zaman kendisine kocası tarafından hediye edilen bu botları giyse "Hep seni hatırlıyorum.... Ve bu botlar beni güvende tutuyor" derdi.

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Alan Hamel'in anlattığına göre çift, 50 yıl boyunca Palm Springs ve Malibu'da dağlara yakın yerlerde yaşadılar.

Somers de her sabah doğada yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmişti. Bu onun için bir yaşam tarzıydı. Ama Hamel, ona bu botları hediye edene kadar yürüyüş için özel bir ayakkabısı yoktu.

Bu yüzden de kocası tarafından hediye edilen ve bir aşk simgesine dönen bu botları onun için çok değerliydi.

HER SABAH KAYALARA TIRMANIR ORADA DİNLENİRLERDİ

Hamel, karısıyla birlikte uzun yıllar boyunca her sabah dağlara tırmandıklarını ve oradaki düz bir kayaya ulaştıklarını anlattı.

Söylediğine göre onlar o kayaya ulaşana kadar güneş çoktan orayı ısıtmış olurdu. Onlar da bunun keyfini çıkarıp bir yandan da dinlenirlerdi.

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Çift, orada öğle yemeklerini yedikten sonra biraz kestirip yine yürüyerek evlerine dönüp işlerinin başına geçerdi Hamel'ın söylediğine göre.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN ÖNCE HAYATA VEDA ETTİ

Suzanne Somers, kaderin acı bir cilvesi sonucu doğum günü olan 16 Ekim'den bir gün önce hayata veda etti. Fakat çiftin sözcüsü ailenin ölümüne rağmen yine de Somers'ın doğum gününü kutlayacaklarını açıklamıştı.

Suzanne Somers, 15 Ekim'de Palm Springs'teki evlerinde ailesinin yanında hayata veda etti. Sonra da California'daki Desert Memorial Park'ta toprağa verildi.