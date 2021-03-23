Susuzluğa dikkat çekmek için Salda’da yürüyecekler

NASA’nın uzay aracı Perseverance’nin Mars’a yolculuğu, tüm dünyanın dikkatini Burdur’da bulunan Salda Gölü’ne çekti. Çünkü uzay aracının indiği Jezero Krateri, Salda Gölü’ne benzer nitelikleri nedeniyle NASA tarafından dünyaya şu mesajla duyuruldu: “Jezero Krateri’ne seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye.” Salda Gölü, şimdi uluslararası bir moda etkinliğiyle yeniden gündeme gelecek. Ses getiren moda şovlarına imza atan Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar-kış dijital defilesinin çekimlerini nisan ayında Salda Gölü’nde gerçekleştirecek.

50 MANKEN YER ALACAK

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, bilinçsiz su tüketimine ve su kaynaklarının korunmasına da vurgu yapacak bir konsept hazırladıklarını söyledi. Eraslan, “Türkiye’nin en derin tatlı su gölü olan Salda’dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Aynı zamanda NASA’nın Mars operasyonuyla gündeme gelen Salda Gölü’nün tanıtımı amacıyla görüntüleri 50 ülke televizyonlarında yayınlayacağız” dedi. Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde toplam 50 manken görev yapacak. Koreografisini Yasin Soy’un yapacağı defilede Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu da yer alacak.

Ön onay alındı

Defilede mankenlerin kum üzerinde mi, yoksa özel bir platformda mı yürüyeceğine henüz karar verilmedi. Defile için ön onay alındı, ancak detaylar yetkililerin gözetiminde şekillenecek. Çekim alanı çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak hazırlanacak.

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