Survivor All Star'a katılacağı açıklanmıştı... Sakatlanan Adem Kılıççı ameliyat oldu!

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Doktorları tarafından ameliyat olmasına karar verilen Adem Kılıççı, hayranlarını korkutan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Adem Kılıççı Instagram sayfasında "Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık" notunu paylaştı.

Dün bıçak altına yatan Kılıççı, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi:

"Arkadaşlar çok mesaj atan var. Bayağı merak etmişsiniz beni. Hem dostlarım, hem sevenlerim... Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlığımıza kavuşup, kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Adem Kılıççı'nın Survivor'a katılıp katılamayacağı merak konusu oldu.