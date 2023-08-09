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Bu tuzağa düşmeyin... Sosyeteyle dolandırıyorlar!

Güncelleme Tarihi:

#Murat Boz#Fahriye Evcen#Yasemin Özilhan
Bu tuzağa düşmeyin... Sosyeteyle dolandırıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:34

WhatsApp dolandırıcılığının son dönemde arttığından haberiniz vardır. Senegal, Nijerya, Filipinler, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerden olmak üzere birçok kişi WhatsApp üzerinden aranmaya başlandı. Sosyal medyada gündem olan bu aramalarda dolandırıcılar çoğunlukla ünlü oyuncuların ya da şarkıcıların fotoğraflarını kullanıp ilgi çekmeye çalışıyor.

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Yabancı ülke numaralarından gelen aramalara geri döndüğünüzde ya da yazılı sohbet başlattığınızda size cazip iş teklifleri sunabiliyorlar.

Birtakım ödeme vaatleri ya da lüks alışverişler karşılığında sizden kredi kartı numaranızı isteyebiliyorlar.

Bilişim uzmanları, çetelerin bu şekilde WhatsApp hesaplarını çalıp sadece sizin hattınıza değil, rehberinizdeki tüm kişilerin bilgilerine ulaşabileceği konusunda uyarıyor.

Bu tuzağa düşmeyin... Sosyeteyle dolandırıyorlar

Geçtiğimiz günlerde ben de böyle bir çağrı aldım. WhatsApp üzerinden +92 kodlu bir numara beni çaldırıp kapattı. Pakistan’da tanıdığım hiç kimse yok diye düşünürken, profil fotoğrafı çok tanıdık geldi! Fotoğraf, cemiyetin ünlü ismi Zeynep Yılmaz’a aitti.

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Konuştuğum birkaç kişi, kendilerinin de arandığını söyledi ve artık çoğunlukla sosyeteye ait ünlü isimlerin fotoğraflarının kullanıldığını öğrendim!

Bu tuzağa düşmeyin... Sosyeteyle dolandırıyorlar

Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Murat Boz gibi dünyada tanınan ünlü oyunculardan sonra dolandırıcılar şimdi de Derin Mermerci ve Yasemin Özilhan gibi sosyetik isimlerle hedeflerine yaklaşmaya başlamış!

Oldukça can sıkıcı olan bu konu hakkında ben de bir kere daha uyarılarımı yapmış olayım; aman sakın size gelen aramaları yanıtlamaya kalkmayın!

New York’ta iki sanat tutkunu

Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ilişkisi doludizgin devam ediyor. Çift sık sık seyahat ederek, gündemdeki yerlerini koruyor. Çok takip edilen sevgililer, geçtiğimiz hafta sonunu da New York’ta geçirdi.

Bu tuzağa düşmeyin... Sosyeteyle dolandırıyorlar

Sabancı Ailesi’nin sanata olan tutkusu malum. Hakan Sabancı da özellikle çağdaş sanatı yakından takip ediyor. Hande Erçel de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar’da okumuş ve resim çalışmaları konusunda kendisini kanıtlamış bir isim. Her ikisi de sanata bu kadar tutkun olduklarından New York’taki dünyaca ünlü Museum of Modern Art’ta (MoMA) almışlar soluğu. MoMA’daki Refik Anadol sergisini de kaçırmamışlar tabii ki...

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Bu tuzağa düşmeyin... Sosyeteyle dolandırıyorlar

Afişleri yapay zekâ tasarladı

Vakko, çağdaş ve kreatif çalışmalarıyla yeniliğin öncüsü olmaya devam ediyor. Teknoloji ve inovasyon çalışmalarına önem veren ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip eden modanın öncüsü Vakko, yeni dondurma kampanya görsel tasarımının tamamını yapay zekâ teknolojisiyle gerçekleştirdi. Vakko L’Atelier’in yeni ‘Ice Cream’ kampanya görsel tasarımı, tüm şehri saran megaboard’larda yerini aldı.

Bu tuzağa düşmeyin... Sosyeteyle dolandırıyorlar

 

 

 

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#Murat Boz#Fahriye Evcen#Yasemin Özilhan

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