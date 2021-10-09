Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Banu Parlak yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmazCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz#Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Yeni hoca ve ilk büyük transfer Dünyanın konuştuğu olayın ardından...Yeni hoca ve ilk büyük transfer! Dünyanın konuştuğu olayın ardından...#Newcastle United
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
Trafik kazası yapanlar dikkat Vekalet avcıları ortaya çıktıTrafik kazası yapanlar dikkat! Vekalet avcıları ortaya çıktı#Kaza
Antalyada 5 yıldızlı otelde yangın paniği Merdivenle kurtarıldılarAntalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği! Merdivenle kurtarıldılar#Otel
Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...#Lübnan
Hiç abi - kardeşlik yokmuş'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'#Mehmet Ali Erbil
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyorAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!#İREM HELVACIOĞLU
Bahçeliden Boğaziçi tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdirBahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir#Devlet Bahçeli
Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...#Banu Parlak
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel olduBeş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel oldu#Brittany Murphy
CEOyu bile koltuğundan etti Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldüCEO'yu bile koltuğundan etti! Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldü#Güney Kore
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Banu Parlak yaşadıklarını ağlayarak anlattı

#Banu Parlak#Banu Parlak Kimdir#Parlak Banu

Sosyal medya üzerinden yaptığı seslendirme şarkılarla adını duyuran Banu Parlak'ın vefat ettiği iddia edildi. Parlak'ın Instagram hesabından 'Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir' denildi. Gelen son dakika haberine göre Banu Parlak bir açıklama yayınladı. 'Saldırıya uğradığım doğru ama hayati tehlike yaşamadım' dedi.

Haberin Devamı

Bir dönem  yaptığı seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak’ın Instagram hesabından ölüm haberi yayınlandı. Şoke etkisi yaratan bu paylaşımın detayları ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Parlak, saldırıya uğradığını doğruladı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan, Parlak şunları söyledi; 'İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıkta aracıma saldırı oldu. Telefonumu aldılar. Kim olduklarına dahi hiçbir fikrim yok avukatlarım gerekli şikayetleri yapıyor. Çok bir şey konuşamıyorum, annem de dahil herkes perişan olmuş. Telefonum da hattım da yok. Çok fazla konuşamıyorum, gerekli açıklamaları yapacağım.”

Banu Parlak kimdir

İlgili Haber:Banu Parlak kimdir?

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Banu Parlak#Banu Parlak Kimdir#Parlak Banu