Songül Ülkü kimdir, kaç yaşında?

Songül Ülkü 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak usta oyuncular Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı Perihan Abla dizisiyle adını duyuran Songül Ülkü, bu dizide Sevil karakterini canlandırdı. Perihan Abla’dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı.

Bir döneme damga vuran Songül Ülkü katıldığı canlı yayında usta oyuncu Perran Kutman’la ilgili iddialarda bulundu. Ülkü, birlikte çalıştıkları dönemde Kutman'ın kendisine çok kötü davrandığını iddia etmişti.