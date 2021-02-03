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Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Soner Sarıkabadayı: Hasan’ın her şeyiyle eşim ilgileniyor

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Soner Sarıkabadayı: Hasan’ın her şeyiyle eşim ilgileniyor
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Soner Sarıkabadayı ve eşi Madelein Lopez Camelo, önceki gün Vadistanbul’daydı.

Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Hasan Matias ile alışveriş yapmaya giden Sarıkabadayı, “Oğlumuzun her şeyi ile eşim ilgileniyor. Eşime yardımcı olacak birisini düşünmüyoruz. Sağ olsun şimdilik üstesinden geliyor” dedi. Muhabirlerin “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna ise şarkıcı, “Yakında şarkı çıkaracağım, ufak tefek şeyler kaldı. Çok güzel bir parça geliyor” yanıtını verdi.

Soner Sarıkabadayı: Hasan’ın her şeyiyle eşim ilgileniyor


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