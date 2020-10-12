Soner Sarıkabadayı: Hasan’ı kucağıma verdiler “Bana vermeyin” dedim
Geçtiğimiz hafta bebekleri Hasan Matias’ı kucaklarına alan Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez taburcu oldu.
Hastane çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sarıkabadayı, oğlunu kucağına aldığı anda yaşadığı duyguyu şöyle anlattı: “Ağlarken kucağıma verdiler. ‘Bana vermeseniz, çok küçük’ dedim.” Koronavirüs nedeniyle evlilik işlemlerinde zorlandığını da söyleyen şarkıcı, “Pandemi döneminde evlenmek istedik. O dönem çok bürokratik sıkıntı yaşadık. Daha sonra hem Mersin’de hem de Kolombiya’da düğün yapacağız” diye konuştu.
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