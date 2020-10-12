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Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Soner Sarıkabadayı: Hasan’ı kucağıma verdiler “Bana vermeyin” dedim

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Soner Sarıkabadayı: Hasan’ı kucağıma verdiler “Bana vermeyin” dedim
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Geçtiğimiz hafta bebekleri Hasan Matias’ı kucaklarına alan Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez taburcu oldu.

Hastane çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sarıkabadayı, oğlunu kucağına aldığı anda yaşadığı duyguyu şöyle anlattı: “Ağlarken kucağıma verdiler. ‘Bana vermeseniz, çok küçük’ dedim.” Koronavirüs nedeniyle evlilik işlemlerinde zorlandığını da söyleyen şarkıcı, “Pandemi döneminde evlenmek istedik. O dönem çok bürokratik sıkıntı yaşadık. Daha sonra hem Mersin’de hem de Kolombiya’da düğün yapacağız” diye konuştu.

Soner Sarıkabadayı: Hasan’ı kucağıma verdiler “Bana vermeyin” dedim


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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