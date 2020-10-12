Soner Sarıkabadayı: Hasan’ı kucağıma verdiler “Bana vermeyin” dedim

Hastane çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sarıkabadayı, oğlunu kucağına aldığı anda yaşadığı duyguyu şöyle anlattı: “Ağlarken kucağıma verdiler. ‘Bana vermeseniz, çok küçük’ dedim.” Koronavirüs nedeniyle evlilik işlemlerinde zorlandığını da söyleyen şarkıcı, “Pandemi döneminde evlenmek istedik. O dönem çok bürokratik sıkıntı yaşadık. Daha sonra hem Mersin’de hem de Kolombiya’da düğün yapacağız” diye konuştu.





