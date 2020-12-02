Son dakika haberi... Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

Nilgün Altınyay hayatını kaybetti. Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.



NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturdu.