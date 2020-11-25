Son dakika haberi: Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama
2014 yılından bu yana yoğun bakımda olan Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.
Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.
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