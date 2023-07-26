Sinan Tuzcu ile Tuba Ünsal Paris’te yeni filme hazırlanıyorlar

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Atatürk’ün hayatını anlatan “Veda” filminde Ulu Önder’i canlandırıp uluslararası bir üne kavuşan oyuncu Sinan Tuzcu, bir süredir Fransa’nın başkenti Paris’te yaşıyor. Tuzcu’nun, Fransa’nın önemli sanat fonlarından birini alıp Türkiye-Fransa arasında geçen bir sinema filmine hazırlandığını duydum.

Yıllarca İngiltere’de yaşayıp, tiyatro yönetmenliği de yapmış olan usta oyuncu, bu hikâyeyi hem sinemaya hem de tiyatroya uyarlamaya hazırlanıyor. Bir çiftin Türkiye’den Paris’e taşınma hikâyesini konu alan projede başrolü ise Tuba Ünsal ile paylaşacakmış.

İkili şu sıralar Paris’te proje hazırlıklarındaymış. Tuzcu ile birlikte hikâyeyi ve senaryoyu çalışan Tuba Ünsal, uzun süre Paris’te kalacağı için burada bir ev tutmuş. Çekimleri ekim gibi başlayacak olan iddialı filmin yapımcılığını ise Tuba Ünsal ile ünlü Fransız yapımcı Simon Istolainen üstlenecek.

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Düğün Çırağan Sarayı’nda

Önceki gün nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras’ın düğün detayları belli oldu. Nedret Taciroğlu’nun Sarıyer’deki yalısında yapılan nişanda çiftin yüzüklerini, Ahmet Uras’ın babası Prof. Dr. Cihan Uras takmıştı. 3 yıl önce tanışan çiftin düğünü 18 Ağustos’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek.

Düğüne Derin Mermerci, Merve Çetindoğan, Gizem-Aycan Akdağ gibi çiftin yakın arkadaşları da katılacak.

Çift işlerinden dolayı hemen balayına çıkamayacağı için henüz plan yapmadı. Yaz boyunca sahibi olduğu Bodrum’daki The Gaillard ile meşgul olan Ahmet Uras, yakınlarda Bursa şubesini açacak. Yasemin Taciroğlu ise annesinin moda markasıyla eylüldeki fashion show’a hazırlandığından balayı büyük ihtimalle eylül sonuna kalacak.

Kızlar derste anne-baba tatilde

Cemiyetin ünlü çifti Melis-Burak Hatipoğlu, kızlarının yaz okulu için İsviçre’ye gitti. İsviçre Lugano’da bulunan Tasis’de (The American School in Switzerland) Derin ve Defne 3 hafta boyunca yaz okulunda olacak ve İngilizce ile Fransızca eğitim görecekler.

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Hatipoğlu çifti ise kızlarını yalnız bırakmıyor. Çift de kızları okuldayken orada kalarak tatil yapacak.

Saygın bir görev

Sosyal konulara duyarlılığı ve hayırsever kimliğiyle öne çıkan Suzan Sabancı Dinçer, Kral III. Charles’ın bizzat liderliğini yaptığı prestijli yardım kuruluşu The Prince’s Trust International’ın hamiler ailesine girerek (family of patrons) saygın bir görev üstlendi.

Sabancı Dinçer, gençlerin gelişimi ve hayatta ilerlemelerini sağlamak için çalışan kuruma global konuların ele alınmasında yardımcı olacak.

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Avrupa’nın en iyisi oldular





BHS Group organizatörlüğünde ikinci kez düzenlenen ‘Türkiye European Business Awards’ ödül gecesinde “yılın en iyi sağlık markası”, Reset Yourself seçildi. Markanın ödülü, kurucusu Kadir Yücelbaş’a takdim edildi. Yücelbaş, teşekkür konuşmasında, “Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Bu daha başlangıç” diyerek alanlarında rakipsiz olduklarının altını çizdi.