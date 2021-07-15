Şimal kimdir, kaç yaşında?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 400e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yapatı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi. Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

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