MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
GeriMagazin Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 04.04.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Kim hangi diziyle anlaştı, kim nerede görüntülendi, kimler ayrıldı, kimler barıştı? Hepsi bu haberde...

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Şilan Makal-Şener Özbayraklı çifti, geçtiğimiz günlerde doktora gitti. Çift, bir kızları olacağını öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Geçtiğimiz yıl Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenen Şilan Makal hamile. Kısa bir süre önce kontrole giden çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmiş. Bir kızları olacağını duyan çift, büyük bir sevinç yaşamış. Özbayraklı, 5 aylık hamile olan Makal’ın bir dediğini iki etmiyor, tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyormuş.

Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Aşka geldi
Oyuncu Çağdaş Onur Öztürk, önceki gün eşi Burçin Öztürk ile Nişantaşı’nda buluştu. Eşini görünce boynuna atlayıp sarılan Burçin Öztürk, ünlü oyuncuyu öpücük yağmuruna tuttu. İkilinin aşka geldiği anlar objektiflerden de kaçmadı.

Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Pikaçu Londra’da
Bir dönemin sevilen dizisi “Hayat Bilgisi”nde canlandırdığı ‘Pikaçu Kerem’ rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı’nın Londra’ya yerleştiği ortaya çıktı. Yaklaşık 4 aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren Kupacı’nın Türkiye ve İngiltere’den 20 öğrencisi var. İşleri nedeniyle zaman zaman İstanbul’a gelen Kupacı, şu sıralar aldığı oyunculuk tekliflerini de değerlendiriyor.

Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Demet romantik Oğuzhan dram
Demet Özdemir, yeni bir romantik komedi için O3 Medya ile anlaştı. Firma şimdilerde çekimlerine mayıs sonunda başlanacak film için Özdemir’e partner arayışında. Bir süredir güzel oyuncuyla aşk yaşayan Oğuzhan Koç da kendi film senaryosu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Koç, filmde sevgilisinin yer almayacağını söylüyor: “Bu kez dram yapacağım ama senaryomda Demet’in ya da başka ünlü bir ismin rolü yok.”

Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Müzikten sinemaya
Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener, yapımcılığa atıldı. Müzik çalışmalarını bir süre askıya aldığı öğrenilen Yener, önümüzdeki dönemde yapımcılığa ağırlık verecek. İki sinema filmi üzerinde çalışan sanatçı, bir komedi bir de dram filminin yapımcılığını üstlenecek. Senaryoların tamamlanmasının ardından Erdem Yener, filmlerin oyuncu seçmeleri için kolları sıvayacak.

Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Yeni eve özel stüdyo
Pandemi nedeniyle doğa içinde bir evde oturmak isteyen Sertab Erener, Zekeriyaköy’deki ev arayışına devam ediyor. Ünlü şarkıcının şimdiden yeni evine bir stüdyo kurma planı olduğu söyleniyor. Vaktinin neredeyse tamamını doğa içinde bulacağı evinde geçirmeyi planlayan Erener, tüm müzik çalışmalarını da oradan sürdürecek.

Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi