MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Magazin HaberleriSıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!
GeriMagazin Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 18.06.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!

Şarkıcı Sıla dün 41 yaşına bastı. Oyuncu yeni yaşını bir süredir aşk yaşadığı oyuncu İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak kutladı.

Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:

"O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla...
Doğum günüm kutlu olsun."

Sıladan İlker Kaleliye mesaj: 40 yıl seni bekledim

SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİLER

İlker Kaleli-Sıla çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.

İlker Kaleli, Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

Sıladan İlker Kaleliye mesaj: 40 yıl seni bekledim

Sıla ise aşkın ilk fotoğrafını "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." mesajıyla yayınladı.

Sıladan İlker Kaleliye mesaj: 40 yıl seni bekledim

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi