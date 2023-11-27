Sıla Türkoğlu'nun Pantene Altın Kelebek heyecanı... 'içim içime sığmıyor'

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◊ Rol aldığınız “Kızılcık Şerbeti” dizisiyle büyük ilgi gördünüz. Projeyi kabul ettiğinizde bu noktaya gelebileceğinizi, bu kadar ilgi göreceğini hayal ediyor muydunuz?

- Projeyi ilk okuduğumda içimdeki hissi hatırlıyorum. En başından beri inandığım bir proje benim için. Yaptığınız işin bu kadar güzel karşılanması, sahiplenilmesi tesadüf olmamakla beraber, şahane bir his.

◊ Bu dizideki rolünüzle popülaritenizi kat kat artırdınız. Bu durum hayatınızda nasıl bir etki yaratıyor şu anda?

- Hepimizin başarısı olduğu için gurur duyuyorum. Popülaritemin artması gerçek hayatımda çok fazla bir değişiklik yaratmadı açıkçası, daha fazla insan hayatına dokunuyor olmak ayrı bir sorumluluk getiriyor.

◊ Bir röportajınızda Instagram’dan keşfedildiğinizi söylemişsiniz. Şans eseri hayat bu yöne soktu diyebilir miyiz sizi? Her zaman şanslı mıydınız hayatta?

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- Hayatta tesadüflere inanan biri değilim; olacak olan oluyor. İnsan hayatında şansın önemi büyük pek tabii, ama gelen fırsatı görmek, değerlendirmek seçimlerden ibaret. Seçtiğim hayatı yaşıyorum, dilerim bundan sonra da, hayatımın her zerresinde şans hep yanımda olur.

ŞARKI SÖYLEMEK MODUMU YÜKSELTİYOR

◊ Oyunculuk haricinde en büyük tutkunuz şarkı söylemekmiş. Arkadaşlarınız arasında söyler misiniz, bu konuda herhangi bir sahne tecrübeniz oldu mu?

- İlk oyunlarım müzikaldi, birinde assolist olmuştum! Şarkı söylemek modumu yükseltiyor, herhangi bir iddiam yok, sadece çok keyif alıyorum.

◊ İzmir’den İstanbul’a oyunculuk için gelmişsiniz. Hayatta başka yaptığınız en büyük fedakarlık ne oldu?

- Bu mesleği bütün zorluklarına rağmen sevmek, kendi hayatından feragat etmek... Aslında çok fazla özveri isteyen bir iş yapıyoruz. Gün sonunda, insanların sevgisini gördükçe, feda ettiklerimden kâr elde ettiğimi görüyorum. Paha biçilemez bir his yaşıyorum.

AŞK BİR DENGEDE OLMA HALİ

◊ Diziden örnek verecek olursak, farklı dünyaların insanı olduğunuz bir ilişkiyi yürütebilir misiniz? Aşk sizce engelleri aşar mı?

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- Âşık olduğunda tüm farklar ortadan kalkıyor, görünmez oluyor sanki, sonrasında perde aralanıyor, denge yoksa zorluklar başlıyor. Aşk dengede olma hali, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü varsa tüm zorlukların aşılabileceğini düşünüyorum.

◊ Canlandırdığınız Doğa karakteri gibi lafını esirgemeyen, cesur, gözü kara mısınızdır gerçek hayatta da?

- Doğa’yla benzer yanlarımızı düşününce evet, ben de doğru bulduğum konular için sonuna kadar direnir, arkasında dururum.

BU ÖDÜL BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR

◊ Gelelim Pantene Altın Kelebek gecesine... Rising Star seçildiniz. Böyle bir ödüle layık görülmek size ne hissettirdi?

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- Büyük bir onur benim için, bu ödüle layık olduğumu düşünen herkese çok teşekkür ediyorum.

◊ Heyecanlı mısınız?

- Hem de nasıl! Heyecandan içim içime sığmıyor.

◊ Geceyle ilgili hayalleriniz neler?

- Her anını doya doya yaşamak, gözümü kırpmadan kaydetmek istiyorum.

◊ Nasıl hazırlanıyorsunuz? Biraz tüyo alabilir miyiz?

- Böylesine kıymetli bir gece için elimizden geleni yapıyoruz. Pantene ekibi de bu heyecanlı geceye hazırlık sürecimizde saçlarımızın gece boyu ışıl ışıl görünmesi için tabii ki yanımızda, gerisi sürpriz olsun.