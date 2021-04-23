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Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:22 | Son Güncelleme:

Sıkı Muhabbet'e konuk olan Hasan Can Kaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ anısı

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Sıkı Muhabbet'e konuk olan Hasan Can Kaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ anısı

Hakan Gence’nin “Sıkı Muhabbet” adlı YouTube programına bugün Hasan Can Kaya konuk olacak.

Hürriyet YouTubekanalında yayınlanacak programda yoksulluktan ‘sınıf atlama’ya uzanan başarı hikâyesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi.

 Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği 2013 yapımı “Kelebeğin Rüyası” filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı seti paylaşan Kaya programda, “Kıvanç’ın yanında eşya gibi duruyordum. Beni fark etmeyip, üzerime basıp Kıvanç’a ulaşmaya çalışanlar oldu” dedi.

 

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