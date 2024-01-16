Kanserle savaşan yıldız vasiyetini açıkladı: Beni sevmeyen mecbur hissedip cenazeme gelmesin!

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Kendisinin hazırlayıp sunduğu Let's Be Clear (Haydi Açık Olalım) adlı podcast yayınında Chris Cortazzo'yu ağırlayan Doherty, bazı kişilerin cenaze törenine katılmasını istemediğini açıkladı.

Bu arada hemen hatırlatalım... Cortazzo, ünlü oyuncunun hem arkadaşı hem de vasiyetini birlikte hazırladığı kişi.

Aslına bakılırsa Shannen Doherty, kansere yakalandığı andan itibaren kendini hastalığa teslim etmiş değil.

Hatta tam tersine yaşama dört elle sarılıp daha uzun süre bu dünyada kalmak istediğini, yapmak istediği bir sürü şey olduğunu her fırsatta söylüyor.

Hastalığının en kötü döneminde bile mesleğini bırakmayan Doherty aynı zamanda toplumun kanser hastalarına bakışını da değiştirmeye çalışıyor.

"Toplum bizim bir kenarda durmamız gerektiğini düşünüyor. Ama öyle değil. Kanser hastaları da çalışabilir, hayatlarını sürdürebilir" diye konuşuyor.



Beynine yayılan tümör yüzünden operasyon geçirmeden hemen önce kocası Kurt Iswarienko tarafından aldatıldığını öğrenen Doherty buna rağmen de aşka olan inancını yitirmediğini saklamamıştı.

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HAYATA BAĞLI AMA VASİYETİ DE HAZIR

Her ne kadar hayata bunca bağlı olsa da 52 yaşındaki Shannen Doherty'nin ölümünden sonrasıyla ilgili bazı planları da var. Bunlar arasında cenaze töreni de bulunuyor.



İşte Chris Cortazzo'yu konuk ettiği podcast yayınında bu konuda da konuştu ünlü oyuncu. Yıllar önce rol aldığı Beverly Hills 90210 adlı diziyle tanınan Doherty, bazı kişilerin cenaze törenine katılmasını istemediğini söyledi.

"Sanırım orada bulunmalarını istemediğim birçok insan var" diyerek anlatmaya başladı ünlü oyuncu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Onları orada istemiyorum. Çünkü iyi bir nedenle orada olmayacaklar. Mesela benden cenazeme gelecek kadar hoşlanmıyor olabilirler."

Yine de Shannen Doherty, o kişilerin cenazesine geleceklerini sözlerine ekledi. Bu konudaki fikirlerini de şöyle ifade etti ünlü yıldız: "Ama orada olacaklar. Çünkü doğru olan bu. Onlar da kötü görünmek istemeyecekler."

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Shannen Doherty, bu itirafının söz konusu kişilerin üzerindeki baskıyı hafifleteceğini umduğunu da söylemeden geçemedi.

SON GÜNÜM BİR AŞK ŞÖLENİ GİBİ OLSUN

Hastalığına rağmen hayata ne kadar bağlı olduğunu saklamayan Doherty, son gününün bir tür aşk şölenine dönüşmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Doherty, cenaze törenine gelecek insanların kendisinin ardından ağlamalarını istemediğini de söyledi. "Ölümüm için Tanrı'ya teşekkür etmelerini istiyorum" dedi.

Konuğu Cortazzo, Doherty'ye cenaze törenine katılmasını istediği kişilerin isimlerini sorduğunda da ünlü oyuncu tek bir isim bile vermedi.

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Ama yine de aslında bu listenin kısa olduğunu ve en iyisinin bu olduğunu da sözlerine ekledi ünlü oyuncu.

HASTALIK TÜM BEDENİNE YAYILDI

Shannen Doherty, 2015 yılında meme kanserine yakalandığını açıkladı. Hemen tedaviye başlandı. Bir süre iyileşse de dört yıl sonra hastalık biraz daha ilerlemiş bir şekilde geri döndü.



Doherty geçen yıl da hastalığın beynine ve kemiklerine yayıldığını açıkladı.

Tam da bunun üzerine kocası Kurt Iswarienko tarafından aldatıldığını itiraf etti. Bunu öğrenir öğrenmez de hemen boşanma davası açtı ünlü oyuncu.

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Shannen Doherty, programında yakın arkadaşı da olan Chris Cortazzo'yu ağırladı. Vasiyetini de onunla birlikte hazırladı ünlü oyuncu.