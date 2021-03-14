MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSevgiliyle anne ziyareti
GeriMagazin Sevgiliyle anne ziyareti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 14.03.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Sevgiliyle anne ziyareti

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sevgiliyle anne ziyareti

KANAL D’nin fenomen dizisi “Sadakatsiz” dizisinde rol alan Tarık Emir Tekin önceki gün sevgilisi Sofia ile annesi Şevval Sam’ı Cihangir’de ziyaret etti.

Açık otoparktaki karavanı üzerinde çizim yapan Şevval Sam, kendisine sürpriz yapan çiftle ayaküstü sohbet etti. “Sadakatsiz”de Selçuk karakterine hayat veren Tekin izleyiciden kötü tepki almadığını söyledi: “Erol Taş’ı biliriz ya dünya tatlısı adammış, kötü adam karakterlerini oynadığı için tepki alırmış ya bana hiç öyle olmadı. Tam tersine güzel geri dönüşler aldım. Ama bulduğum her fırsatta Selçuk’un örnek alınmaması gerektiğini anlatıyorum.” Tekin, “Evlilik düşünüyor musunuz” sorusuna ise “23 yaşındayım, evlilik düşünmüyorum” diye yanıt verdi. 

Sevgiliyle anne ziyareti

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Anneannesi Leman Sam’ın gelmesiyle birlikte sokakta parti havası yaşandı. Çalan müziğin etkisiyle Leman Sam’la sokak ortasında dans eden Tekin anneannesini öpücüklere boğdu.

Sevgiliyle anne ziyareti

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi