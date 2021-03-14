Sevgiliyle anne ziyareti

Açık otoparktaki karavanı üzerinde çizim yapan Şevval Sam, kendisine sürpriz yapan çiftle ayaküstü sohbet etti. “Sadakatsiz”de Selçuk karakterine hayat veren Tekin izleyiciden kötü tepki almadığını söyledi: “Erol Taş’ı biliriz ya dünya tatlısı adammış, kötü adam karakterlerini oynadığı için tepki alırmış ya bana hiç öyle olmadı. Tam tersine güzel geri dönüşler aldım. Ama bulduğum her fırsatta Selçuk’un örnek alınmaması gerektiğini anlatıyorum.” Tekin, “Evlilik düşünüyor musunuz” sorusuna ise “23 yaşındayım, evlilik düşünmüyorum” diye yanıt verdi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Anneannesi Leman Sam’ın gelmesiyle birlikte sokakta parti havası yaşandı. Çalan müziğin etkisiyle Leman Sam’la sokak ortasında dans eden Tekin anneannesini öpücüklere boğdu.

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