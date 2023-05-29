Sevgilisinin evine taşındı!

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Yaz aylarında Bodrum’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Deniz Çakır-Bilgehan Baykal çifti, ilk adımı atarak birlikte yaşamaya başladı. Hawaii tatilinde sevgilisinden evlenme teklifi alan güzel oyuncu, önceki gün Kuruçeşme’deki evinden Baykal’ın Yeniköy’deki evine taşındı.

Bilişim sektöründe yöneticilik yapan Bilgehan Baykal’la üç yıllık ilişkilerine nikâh masasına taşımayı planlayan Deniz Çakır, taşınma işlerini tamamladıktan sonra düğün hazırlıklarına hız verecek.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yazın Bodrum’da yakın dostlarının katıldığı samimi bir düğün yapmayı planlıyor.

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Sevgilisini yalnız bırakmadı

76. Cannes Film Festivali’nin görkemli kırmızı halısına çıkan Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti, ilgi odağı oldu. Hande Erçel’in tüm zarafetiyle göz kamaştırdığı amfAR Gala’da Hakan Sabancı ise güneş gözlüğü ve smokiniyle James Bond ‘cool’luğundaydı.

Öğrendiğime göre Sabancı, Magnum’un özel konuğu olarak Cannes’a davet edilen Hande Erçel’e iki gün sonra katılabilmiş. İşlerinden dolayı iki gün sonra Cannes’a giden genç işadamı, amfAR Gala’nın ardından oy kullanmak üzere sevgilisiyle birlikte İstanbul’a geri döndü.

“Yüzleşme” başlıyor

Yüzleşme ana teması ile “Araştırmada Yenilikler Konferansı”, 7 Haziran 2023’te DasDas İstanbul’da yapılacak. Ipsos Türkiye, konferansın 14’üncüsünde bu konuları, uzmanlar, akademisyenler ve fikir önderleri ile tartışırken sektördeki yenilikleri de uluslararası araştırmacıların anlatımları ile katılımcıları buluşturuyor.

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Konferansta akademisyenlerin yanı sıra Şeref Oğuz, Pınar Sabancı, Mert Fırat gibi renkli isimler katılıyor. Ipsos Türkiye, konferanstan elde edilen gelirin tamamını İhtiyaç Haritası’na bağışlayacak.

Bir Michelin daha kazandı

Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu ve Gökhan Yüzbaşıoğlu’nun iki sene önce Miami’de açtığı El Turco isimli Türk restoranı bir kere daha Michelin ödülüne layık görüldü. El Turco, yiyecek-içecek sektörünün en prestijli ödülü olan ilk Michelin’ini 2022’de almıştı. Miami’de düzenlenen ödül töreninde ikinci ödülü teslim alan Gökhan Yüzbaşıoğlu’nun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Tebrikler...