Sevgilisi değil kızı

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Baba-kız Bebek'te

Sadettin Saran önceki gün Bebek’teydi. Şıklığıyla dikkat çeken iş insanı, genç bir kadınla el ele objektife yansıdı. İkiliyi görenler sevgili olduklarını düşündü. Oysa Saran’ın yanındaki kadın, 25 yaşındaki kızı Lal’den başkası değildi. (Deniz BOY)

Şu an Times Square’deyim

Spotify’ın Equal projesi kapsamında New York Times Meydanı’nın ünlü reklam alanına fotoğrafı yansıtılan şarkıcılar arasına Gülşen de katıldı.

Ünlü popçu, meydanın fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Merhaba ben Gülşen. Şu an Times Square’deyim.”

Ortalık çok tehlikeli

Mehmet Ali Erbil önceki akşam kardeşi Mustafa Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil’le Zebra Lounge adlı mekanda iftar yemeği yedi.

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Ünlü komedyen, “Ali Sadi ve annesiyle her ay olduğu gibi rutin aile yemeğinde bir araya geldik. Ali Sadi’nin okulu hakkında konuşuyoruz. Dersler nasıl gidiyor, ne gibi önlemler alabiliriz gibi... Ortalık çok tehlikeli, çocuklarımız başı boş bırakılmamalı” dedi.

Erbil, yakın zamanda hem dizi hem de sinema filminde rol alacağını söyledi. (Sayit DURMAZ)

Zerrin Tekindor’a geldik

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti önceki akşam Zorlu PSM’deydi.

Çift, tiyatro oyunu izlemeye geldiklerini söyledi: “Zerrin Tekindor’un ‘Toz’ oyununu izlemeye geldik. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vakit bulduk. Zerrin’i izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız.”

Aradığım aşkı buldum

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Bestemsu Özdemir ve sevgilisi Serkan Mehmet Durdu önceki akşam Bebek’teki bir mekandan el ele çıktı.

Özdemir “İlişkimiz 2-3 ay önce başladı” dedi. Oyuncu, muhabirlerin “Aşktan yana yüzüm gülmüyor” açıklamasını hatırlatması üzerine şunları söyledi: “Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu.” (Sayit DURMAZ)

Herkesin psikoloğu olmalı

Ceyda Düvenci önceki gün Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Ünlü oyuncu, yakın zamanda gündem olan “27 yaşımdan beri psikoloğa gidiyorum” açıklaması hakkında şunları söyledi: “Bizi üzen şeyleri uzman eşliğinde halletmek doğru değil mi? Psikoloğa gidene deli gözüyle bakılmasını anlamıyorum. Herkesin bir psikoloğu olmalı. Ruhun buna ihtiyacı var.” (Behlül AYDIN)

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Hayatımda kimse yok

Damla Sönmez önceki akşam Üsküdar’da sahnelenen “Feramuz Pis” adlı oyunu izledi.

Oyuncu, “Tiyatro yapmayı çok özledim. Yeni sezonda belki bir şeyler olabilir. Tiyatro sahnesini yaşamak bambaşka bir şey” dedi. Sönmez, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir şey yok. Olsa zaten sizden kaçamayacağız gibime geliyor.” (Sayit DURMAZ)

Çakallarla Dans 6 geliyor

Didem Balçın önceki akşam Etiler Akmerkez’de alışveriş yaptı.

Oyuncu, oğlu Alican’la vakit geçirdiğini ama yakında işlerinin yoğunlaşacağını söyledi: “Tiyatro oyunumla şehir dışında sahneye çıkacağız. ‘Çakallarla Dans 6’ filmi geliyor, çekimleri haziran sonu başlayacak. Kadroya sürpriz isimler katılacak.” (Sayit DURMAZ)