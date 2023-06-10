Sergio Aguero taksi bulamadı, Gökhan Gönül arabasını verdi

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TAKSİYE BİNMEK İSTEDİ AMA...



Manchester City’nin eski yıldızı Sergio Aguero, takımın Inter’le oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için Türkiye’ye geldi.



Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden çiçekçi çocuklar, Sergio Aguero’nun etrafını sardı.



Aguero önceki akşam Arnavutköy’deki Sur Balık’ta yemek yedi. Bir arkadaşıyla geldiği mekândan gece yarısına doğru ayrılan eski futbolcu, kapıda taksi beklemeye koyuldu.

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Sergio Aguero mekânın önünde yarım saat bekledi, ancak bir türlü boş taksi bulamadı. Aynı yerde bir mekânı bulunan Gökhan Gönül, Sergio Aguero’dan haberdar olunca soluğu yanında aldı.

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