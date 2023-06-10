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Sergio Aguero taksi bulamadı, Gökhan Gönül arabasını verdi

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#Sergio Aguero#Gökhan Gönül#Arnavutköy
Sergio Aguero taksi bulamadı, Gökhan Gönül arabasını verdi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:45

Arjantinli eski futbolcu Sergio Aguero, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek üzere geldiği İstanbul’da taksi bulmakta zorlandı. Yemek yediği mekânın kapısında yarım saat bekleyen Aguero’nun imdadına meslektaşı Gökhan Gönül yetişti.

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TAKSİYE BİNMEK İSTEDİ AMA...

Manchester City’nin eski yıldızı Sergio Aguero, takımın Inter’le oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için Türkiye’ye geldi.

Sergio Aguero taksi bulamadı, Gökhan Gönül arabasını verdi

Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden çiçekçi çocuklar, Sergio Aguero’nun etrafını sardı.

Aguero önceki akşam Arnavutköy’deki Sur Balık’ta yemek yedi. Bir arkadaşıyla geldiği mekândan gece yarısına doğru ayrılan eski futbolcu, kapıda taksi beklemeye koyuldu.

20 MİLYON LİRALIK JEST

Sergio Aguero mekânın önünde yarım saat bekledi, ancak bir türlü boş taksi bulamadı. Aynı yerde bir mekânı bulunan Gökhan Gönül, Sergio Aguero’dan haberdar olunca soluğu yanında aldı.

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Sergio Aguero taksi bulamadı, Gökhan Gönül arabasını verdi

Sergio Aguero ve arkadaşı, kaldıkları otele Gökhan Gönül’ün aracıyla döndü.

Aguero’ya “Taksi bulmanız çok zor. Sizi kendi aracımla gönderebilirim” diyen milli futbolcu, olumlu yanıt alınca 20 milyon liralık lüks aracını iki arkadaşa tahsis etti. Aguero ve arkadaşı, konakladıkları otele bu araçla döndü. 

 

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#Sergio Aguero#Gökhan Gönül#Arnavutköy

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