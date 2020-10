Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan Selda Bağcan’ın nesi oluyor?

Köklü bir müzisyen aileye sahip olan Serenad Bağcan, kaçınılmaz olarak müzik ile harmanlanmış bir geçmişe sahiptir. Türkiye'de ve dünya genelinde tanınan usta sanatçı Selda Bağcan teyzesidir.



Bir dönemler her çocuğun müzik eğitiminin vazgeçilmezi olan mandolin ve blok flüt ile başlayan müzik macerası, halası Selda Bağcan’ın aldığı piyano ve Muzaffer Arkan’ın kurduğu Ankara Çocuk Korosu’nda şarkı söyleyerek devam etmiştir. Bağcan, o yaşlarda topluluk ile şarkı söylemenin büyüsüne kapılmış ve sonrasında Mustafa Apaydın ve Feruzan Esmergül’ün çalıştırdıkları T.R.T Ankara Çok Sesli Gençlik Korosu’nda bu büyünün daha derin bir boyutunun farkına varmış, bunu içselleştirmiş ve hayatının en önemli olmazsa olmaz kurallarından biri olma boyutuna taşımıştır.



Yıllar geçtikçe Bağcan vazgeçemediği bu tutkusunu yurt içinde ve dışında başarılı konserler verdiği Anadolu selen oda korosu ve Orfeon oda korolarıyla pekiştirmiş bu arada A.Ü. Eczacılık Fakültesini bitirmiş profesyonel olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli korosunda alto sanatçısı olarak göreve başlamıştır.



Uzun yıllar klasik batı müziği tarzında eğitim alan Serenad Bağcan ailesinin geniş perspektifli müzik yapısından dolayı Türk halk müziği eserlerini de oldukça başarılı yorumlamaktadır. Bu iki türü sentezlemesi ile kendine has bir stil yaratmıştır. Müziğin pek çok türünde yazılmış şarkıları icra etmesi sebebiyle repertuarı geniş bir yelpazeden oluşmaktadır.



Hayatı boyunca toplulukla şarkı söylemekten hoşlanan sanatçı, yaşamın ona hayli güzel bir sürpriz hazırladığından habersizdi. 2011 yılında Fazıl Say’ın kendisine, 20 yıl evvel bestelediği şarkıları yorumlamasını istediğinde, artık toplulukla şarkı söylemenin büyüsüne, kendi sesinin büyüsünü bulma yolculuğu da eklenmişti. Bu yolculuk esnasında Fazıl Say – Serenad Bağcan ” İlk Şarkılar” ve ”Yeni Şarkılar” albümleri doğdu. Her iki albümde büyük beğeni kazandı