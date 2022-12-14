Serdar Bilgili ile oyuncu Dolunay Soysert aşk mı yaşıyor?

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Geçen hafta sonu Cahide Palazzo’da Linet rüzgarı esti. Linet, sesi ve sahnesiyle konukları kendinden geçirirken, meraklı gözler bir masada oturan Serdar Bilgili ve Dolunay Soysert’i markaja almış! Ünlü işadamının daha geçen aylarda Defne Samyeli ile görüntülenmesi nedeniyle de kafalar fena halde karışmış.





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Bu kez güzel oyuncu Dolunay Soysert’i yakın markajına alan Serdar Bilgili’nin keyfinin bir hayli yerinde olduğu da gelen bilgiler arasında. Gece boyunca “Defne Samyeli’yi çabuk unuttu” yorumları yapılırken, ikili meraklı gözlere aldırmadan gönüllerince eğlenmiş.Acaba aralarında yeni bir aşk mı doğuyor, yoksa sadece arkadaşlar mı, zaman gösterecek.

Efsane marka Türkiye’de

Dünyada fitoterapi deyince ilk akla gelen markalardan biri Arkopharma. Saç ve cilt için pek çok bitkisel ürünleri var.

Hatta şehir efsanesi haline gelen saç ürünleri Forcapil’i yurtdışına gidenler el altından getirtiyorlardı. Şimdi L’Occitane’nın da distribütörü olan Palmiye Kozmetik, Arkopharma’yı tekrar Türkiye’ye getirme kararı almış. Kozmetik dünyasının deneyimli ismi Pınar Akçam liderliğinde yürüyen operasyonu da büyük bir lansmanla duyuracaklar. Hayırlı olsun şimdiden...

Miami’de Türk gecesi

Miami tatilimde bir de ‘Türk gecesi’ne denk geldim...

Marinanın içinde ‘The Deck’ isimli popüler bir gece kulübü olan Mehmet Bayraktar’ın daveti, İstanbulluları Miami’de buluşturdu.

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İş ve cemiyet hayatından Erdal Aksoy, Mustafa Taviloğlu, Şebnem Dinçgör, Ferruh Taşdemir ve Gökhan Yüzbaşıoğlu’nun hazır bulunduğu davette, DJ kabininde gece hayatının efsanelerinden Cüneyt Kurt vardı.

Cüneyt Kurt

Üçüncü mağaza Amerika’da

15 yıldır gelinlik sektöründe olan Burcu Ceren Çakmakcı ve İdil Ferdiğ, 5 yıl önce mağazalaştırdıkları markaları Evabien’i Amerika’ya taşıyor.

İzmir ve Aydın’ın ardından İngiltere, Almanya, İsviçre, Karadağ ve Kosova’ya bayilik veren ortakların, üçüncü mağazalarını Miami’de açacaklarını öğrendim. Coconut Grove’da tuttukları mağazanın tadilatıyla uğraşan Burcu Ceren Çakmakcı ve İdil Ferdiğ, hummalı bir çalışma içinde! Üç ay içinde mağazanın açılışını yapmayı planlıyorlar...

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Art Basel’i gezdi

Miami’deki görkemli sanat etkinliği Art Basel yine sanatseverlerle doldu taştı.

Türkiye’den birçok ünlü sanatseverin gezdiği fuarın en çok konuşulan davetlerinden biri Brendan Murphy’in davetiydi. 517 karat elmastan yaptığı 25 milyon dolarlık “Boonji Astronot” parçası büyük ilgi gördü. Tanınmış iş insanı Cihan Nur da davetliler arasındaydı. Nur, sergi boyunca hem sanat eserleri hakkında bilgi topladı hem de kendi koleksiyonu için alım yaptı.