Seray Sever kimdir, kaç yaşında, evli mi? Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever hakkında bilgiler

Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı ve o yollarda Tübitak Matematik Ödüllerinde derece aldı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan, kariyeri boyunca sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olarak çeşitli alanlarda çalışan Seray Sever, 2001 yapımı Dadı dizisiyle tanındı.



2006 yılında, bir albüm çıkaran Seray Sever, 2008 yılında da Zodyak Prodüksiyonu kurdu. Ayrıca dünyaca ünlü kozmetik markası Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi. 2019'un yaz ayında Tv8 kanalında Gel Konuşalım programında yorumculuk yapan Seray Sever, şimdilerde aynı kanalda Doya Doya Moda yarışmasında moda jüriliği yapmaktadır. 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturdu. Çiftin "Manda Yuvası" filmi çekimleri sırasında tanıştıkları biliniyor.