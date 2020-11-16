Senden İyi Yok 2. Bölüm Fragmanı

Programda ilk olarak konuk sporcunun uzmanlığı ile ilgili bir mücadele oyunu gerçekleştirilirken, ikinci raunt olarak Avatar Atakan konuklarını aksiyon dolu bir boks maçı yapmaya davet ediyor! Kıyasıya mücadelenin sonucunu ise üçüncü raunt olan sürpriz bir mücadele belirliyor. Skoru iki yapanın günün birincisi olacağı program birbirinden ünlü sporcu konukları her hafta izleyici ile buluşturuyor.