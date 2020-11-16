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Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Senden İyi Yok 2. Bölüm Fragmanı

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Avatar Atakan alanında en başarılı sporcuları her hafta konuk olarak ağırlıyor ve onlarla üç raunttan oluşan eğlenceli mücadeleler gerçekleştiriyor!

Programda ilk olarak konuk sporcunun uzmanlığı ile ilgili bir mücadele oyunu gerçekleştirilirken, ikinci raunt olarak Avatar Atakan konuklarını aksiyon dolu bir boks maçı yapmaya davet ediyor! Kıyasıya mücadelenin sonucunu ise üçüncü raunt olan sürpriz bir mücadele belirliyor. Skoru iki yapanın günün birincisi olacağı program birbirinden ünlü sporcu konukları her hafta izleyici ile buluşturuyor.

 

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