Selin Yağcıoğlu’na tektaşını sevgilisi Berk Atan aldı!

Oyuncu Berk Atan ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu bir süredir Çeşme’de tatil yapıyor. Sevgililer geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla eğlencedeydi. Instagram’da paylaşılan fotoğraflarda Yağcıoğlu’nun tektaşı dikkat çekti.

Berk Atan’ın ilişkileri henüz çok yeni olmasına rağmen Selin Yağcıoğlu’na evlenme teklif ettiği ve “evet” yanıtını aldığı konuşuluyor. Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı’yla nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten bir kızı olmuş ve geçen yıl da boşanmıştı.

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