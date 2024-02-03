O mutluluktan uçuyor ama yakınları endişeli: Aşktan çıldıracak diye çok korkuyoruz

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Sanmayın ki bu "çıldırma" mecazi anlamda... Zaten yıllardır sağlık sorunlarıyla boğuşan yıldızın dostları onun aşkı yüzünden gerçek anlamda ruh sağlığını kaybedebileceğinden korkuyor.

Kendisi yeni aşkıyla bulutların üzerinde uçan ama bu konuda "fazla hızlı gittiği" için dostlarını endişelendiren bu ünlü yıldız Selena Gomez.

DOLUDİZGİN AŞK

Artık herkesin çok iyi bildiği gibi bir süredir genç kuşağın başarılı müzik yapımcılarından Benny Blanco ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor Selena Gomez.

31 yaşındaki Gomez ile 35 yaşındaki Blanco, geçen yılın aralık ayında altı aydır birlikte olduklarını resmen duyurmuştu. Çift, ondan sonra da her yerde el ele göz göze görüntülenmeye başladı zaten.

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Aslına bakılırsa lupus hastalığı, onun yol açtığı yıkımın ardından gelen böbrek nakli, sonra ruhsal sorunlar derken Selena Gomez genç yaşında bir dolu zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Görünüşe göre de bir süredir özel hayatında da kariyerinde de gayet mutlu. Yıllardır arayıp da bulamadığı aşka sonunda kavuştuğunu da her fırsatta ifade ediyor zaten.

GOMEZ'İN YAKIN ÇEVRESİ ENDİŞELİ

Ama yakın çevresi bu konuda Selena Gomez kadar tasasız değil. Genç yıldızın Benny Blano ile ilişkisinden fazla hızlı gittiğine düşünüyor yakınları.

Onların ileri sürdüğüne göre Selena ile Benny, daha şimdiden yani ilişkilerinin çok başında çocuk sahibi olmaktan bile söz etmeye başladı.

İşte Gomez'in yakın çevresini endişeye sürükleyen ayrıntı da burada gizli. İlişkide ters gidecek herhangi bir şeyin Selena'nın, zaten uzun dengede tutmak için büyük çaba harcadığı ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğini savunuyorlar.

Bu konudaki iddiaları ortaya atan Radar adlı internet sitesine göre Selena Gomez yıllardır aradığı aşkı sonunda bulduğu konusunda ikna olmuş durumda. Bu yüzden de bu işi resmiyete dökme konusunda bekleme taraftarı değil.

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EVLİLİKTEN VE ÇOCUKTAN SÖZ EDİYOR

Onların söylediğine göre bu durum tek taraflı da değil. Benny Blanco da Selena Gomez için aynı duyguları hissediyor. Hatta yakınlarının iddiasına göre onu çoktan "eşim" diye çağırmaya başladı bile. Hatta ona nişan için ne tür bir yüzük istediğini bile sorup duruyor.

Şu anda ikilinin ilişkisi bu kadar yolunda görünüyor ama yine de yakınlarının kafasında bir soru işareti var: Ya ilişkide sorun çıkar ve Selena Gomez bir kez daha ruhsal çöküntüye girerse?

Bu endişeler de hiç haksız değil. Selena Gomez, lupus ve böbrek naklinin ardından ciddi ruhsal sorunlar yaşadığını hiç saklamadı zaten. Hatta kendisine adanan bir programda kamera karşısında gözyaşları dökerek durumu anlattı.

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CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı gençlik aşkı Justin Bieber'dan ayrıldıktan sonra da ciddi bir depresyon yaşadı. Hatta o sırada "Eğer ben orada olmasaydım dünya daha güzel bir yer olabilirdi" sözlerini bile sarf etti.

Ama onun ruhsal sorunları bu kadarla sınırlı kalmadı. Bir yandan da bipolar kişilik bozukluğuyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Her ne kadar ilişkisinin fazla ilerlediği konusunda yakınlarının endişesi olsa da Gomez, Benny Blanco ile yaşadıklarından gayet memnun. Aradığı aşkı bulduğunu düşünüyor.

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ARADIĞI AŞKI BULDUĞUNA İNANIYOR

Hatta bu durumu sosyal medya hesabından ilan etmekten bile çekinmiyor ünlü yıldız. Takipçileriyle paylaştığı "O bana bu gezegendeki herkesten daha iyi davranıyor" sözleri de bunun bir kanıtı gibi.

Bu arada çevresinde Gomez'in bu aşkını destekleyenler ve ona gerçekten iyi geldiğini düşünenler de var. Bunlardan biri Entertainment Weekly'ye verdiği demeçte Benny Blanco hakkında "Çok saygılı biri, asla roy yapmıyor. Selena ile sevgili gibi görünüp şöhret peşinde koşma derdi de yok. Selena da bunları görüyor ve ona gerçekten güveniyor" diye konuştu.