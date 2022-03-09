Selami Şahin: Benim İrem Hanım'la sorunum yok!

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Selami Şahin önceki gün Etiler, Akmerkez’deydi. Ünlü şarkıcı, oğlu Lider Şahin’in eski sevgilisi İrem Derici’nin Kanal D’de ekrana gelen “Şarkılar Bizi Söyler” programında “Oh Olsun” şarkısını yorumlaması üzerine ihtarname göndermesi hakkında şu açıklamayı yaptı:

“İrem Hanım’a karşı değilim, sorunum da yok. Kim olursa olsun, benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı, hiçbir yerde okuyamaz.”

Selami Şahin, “Ailenizin İrem Derici ile yaşadığı sorunlar için mi ihtarname çektiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim kimseyle yaşadığım bir sorun yok. O konuyu çocuklarıma sorun.” İrem Derici, Lider Şahin ile aşk yaşamış ve 1 yıl sonra ayrılmıştı. Lider Şahin’in annesi Didem Şahin’in ilişkiye onay vermediği ileri sürülmüştü.

Didem Şahin, “Horozumu saldım çayıra tavuğu olan düşünsün” sözleriyle oğlunun ilişkisine tepki göstermişti.