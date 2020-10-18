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Haber Giriş: 18.10.2020 - 19:00 | Son Güncelleme:

Sefa Ulaştır kimdir? Kurtalan Eskpres grubunun bateristi Sefa Ulaştır'ın hayatı

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Sefa Ulaştır kimdir? Kurtalan Eskpres grubunun bateristi Sefa Ulaştır'ın hayatı
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Kurtalan Eskpres grubunun bateristi Sefa Ulaştır’ın hayatı vefat etmesinin ardından gündeme geldi. Kurtalan Ekspres grubunun sosyal medya hesabından bateristi Sefa Ulaştır'ın vefat ettiğini duyurdu. Uzun yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray'la beraber çalışan ünlü davulcu Sefa Ulaştır, müziğe Beybonlar grubuyla başlamıştı. Peki, Sefa Ulaştır kimdir? İşte, Kurtalan Eskpres grubunun bateristi Sefa Ulaştır'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.

Sefa Ulaştır'ın vefat haberi müzik dünyasını yasa boğdu. Kurtalan Ekspres grubu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekanın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” dedi. Ulaştır, .Cem Karaca öldükten sonra tekrar birleşen Dervişan'ın yeni jenerasyonunda davul çalmıştı. İşte, ayrıntılar.

SEFA ULAŞTIR KİMDİR?

Kurtalan Eskpres grubunun davulcusudur. Kendisi uzun yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray'la çalışmıştır ve halen Erkin Koray ile çalmaya devam etmektedir. Müziğe 12 yaşında Beybonlar grubuyla başladı.

1975 yılında da Barış Manço & Kurtalan Ekspres'in Tarsus konserinde çaldı.Daha sonra Cem Karaca & Dervişan'a katıldı.Cem Karaca öldükten sonra tekrar birleşen Dervişan'ın yeni jenerasyonunda da davul çaldı.

1977'nin son aylarında Dervişan, bateristi Sefa Ulaştır'ın eşi Yeşim'in albümü "Doğuş"u kaydetti. İki Taner Öngür bestesi dışında tüm besteler Sefa Ulaştır'a aitti. Yeşim, pop müzik sanatçısı olmasına rağmen "Varız Dostlar" gibi şarkılarda Dervişan politik duruşunu o albüme de yansıttı.

 

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