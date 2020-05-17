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Haber Giriş: 17.05.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

Sedef Avcı: Elimdekiyle yetinmeyi öğrendim

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Sedef Avcı: Elimdekiyle yetinmeyi öğrendim
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Salgın başladığından bu yana oğlu Can ve eşi Kıvanç Kasabalı ile eve kapanan Sedef Avcı, karantina günlerini nasıl geçirdiğini MAG dergisine anlattı.

Ünlü oyuncu, sokağa çıkıp sahilde yürümek ve tüm sevdiklerine sarılmak istediğini söyledi: “Evde çok durabilen birisi değilim. Sürekli hareket halinde olmayı, dışarıda vakit geçirmeyi severim. Evde vakit geçirip kendimi dinleme fırsatım oldu. Evde yapmam gereken, beni bekleyen bir sürü iş vardı, onları yaptım. İnsan her şeye alışıyor. İlk etapta saatler geçmiyordu, şimdi ise günler çok hızlı geçiyor. Yeni bir ev rutinimiz oluştu. Şu an, her şeye rağmen, hayattan keyif almaya çalışıyorum. Bu süreçte elimdekiyle yetinmeyi, her durumda ayakta kalmayı öğrendim.”

Sedef Avcı: Elimdekiyle yetinmeyi öğrendim


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