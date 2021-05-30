Seda Sayan ile Demet Akalın arasında gerginlik

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.



Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, Demet Akalın'a cevap verdi " TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ "

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