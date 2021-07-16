Şarkıcı Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu YouTube'taki tehdit mesajlarıyla şaşkına uğrattı

Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu sanatçının YouTube'daki yeni klibinin altına tehditkar yorumlarda bulundu. Genç sanatçıdan 3 yıl önce boşanan Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şaşkına uğrattı.

Diğer yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.



Ercan Mutlu’nun tehdit mesajları ise şu şekilde:



“Bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuşum! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edicem!

İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor... Bugüne kadar iyi niyetli davrandım... Artık savaş zamanı.. Ben kızımı her şekilde görürüm... ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin"



GÜLDEN KİMDİR?



Gülden, 1984 yılında Tekirdağ'da doğdu. Şarkı sözü yazmaya ortaokulda başladı. 2001 yılında Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda başladığı üniversite eğitiminde Temel Bilimler bölümünden 2005 yılında mezun oldu.



Üniversite yıllarında İzmir'de çeşitli yerlerde sahne aldı, aralarında TRT sanatçılarının da bulunduğu konserlerde keman çaldı. 2 yıl Ege Ordu Komutanlığı'nın sanatçılığını üstlendi. 2008-2012 arası restoran sahibi eşi ile Londra'da yaşadı. Londra'da yerel koronun şefliğini yaptı, parlamento da sahne aldı. Londra'nın ilk kadın şefi olarak adı gazetelerde geçti. Şarkı demoları için Türkiye'ye geldi ve Emre Aydın ile tanıştı.



İlk single çalışmasını Unutamam Dedin parçası ile yapan Gülden, Emre Aydın'ın 2012 yılında çıkardığı albümün çıkış parçası Soğuk Odalar'ın söz yazarı ve bestecisidir. Emre Aydın ile bir de düet yapmıştır. Aynı yıl piyasaya çıkan söz ve müziği kendisine ait olan Unutamam Dedin aldı single'ın düzenlemesini Mustafa Ceceli, prodüktörlüğünü ve klibin yönetmenliğini Emre Aydın üstlendi.

En lezzetli yemek tarifleri burada