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Şarkıcı Gökçe: Korona nedeniyle ailemden iki kişiyi kaybettim
Şarkıcı Gökçe, koronavirüs nedeniyle ailesinden bir kayıp daha yaşadı.
Geçtiğimiz haftalarda eniştesi Nihat Eren’i hastalık nedeniyle kaybeden Gökçe bu kez büyük teyzesi Sevim Tekebaş’ın acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, “15 gün içerisinde ailede ikinci canımızı kaybettik koronadan. Koronayı hafife alanlar, çektiğimiz acıları düşünün, sevdikleriniz hayata veda etmesin” dedi.
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