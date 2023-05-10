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Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı

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#Kibariye#Sahne#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 00:06

Şarkıcı Kibariye sahne aldığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı sahneden düştü. Olay sonucu baygınlık geçiren Kibariye hastaneye kaldırıldı. O anlar Magazin D kameralarına böyle yansıdı.

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Sanatçı Kibariye, Mersin’de Romanların yaşadığı Turgut Reis Mahallesi’nde Romanlar Buluşması'nda sahneye çıktı.
Sahneye atlayan kişiyi Kibariye'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunan güvenlik görevlisi bu sırada Kibariye'ye çarptı.

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle sahneden yere düşen Kibariye'nin ilk tedavisi özel bir hastanede yapıldı. Kibariye daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Kibariye#Sahne#Mersin

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