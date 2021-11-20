Şahin Irmak: Çocukla uğraşamam, Asena da istemiyor!

◊ “Aşk Yolunda” filminiz hayırlı olsun. Pandemi sonrası bu ilk film projeniz mi?
- Çiğdem Batur: Benim ilk filmin.
- Şahin Irmak: Benim de öyle.
◊ Pandemi öncesine göre set ortamında ne gibi değişiklikler vardı? Kendiniz önlemler aldınız mı?
- Çiğdem Batur: Çok ciddi hijyen önlemleri alındı. Setteki herkes maskeyle çalıştı. Sahnelerin çekimi dışında biz de hep maske taktık. Biraz zor bir süreçti ama zoru başardık diye düşünüyorum. Ona rağmen çok keyifli geçti.
- Şahin Irmak: İki günde bir test yaptırıyorduk. Sette olan herkes test yaptırıyordu.
◊ Filmin tamamı Malatya’da çekildi. Sizin için nasıl bir deneyim oldu, çekimler nasıl geçti?
- Çiğdem Batur: Benim çalışmaktan gezmeye fırsatım olmadı. Sadece kayısıcılara, kuruyemişçilere gittik. Onun dışında bir şey görmedim.
- Şahin Irmak: Ben gezdim. Sadece kayısı yok Malatya’da. Haziran ayında çıkan ve çok az hasat edilen kiraz da varmış. Malatya çok set kurulan bir yer değil, oradaki insanlar için de bir heyecan oldu. Çok güzel karşıladılar bizi. Yaklaşık 20 gün kaldık orada.
◊ 20 gün, film çekmek için uzun bir süre değil. Eskiye oranla set sürelerinin kısaldığınız söyleyebilir miyiz? Filmler daha mı hızlı çekiliyor artık?
- Çiğdem Batur: Bu her set için geçerli değil tabii ama bizim setimizde öyleydi. Bu anlamda şanslı bir settik. Hava şartları da çok uygundu. İsminden de anlaşıldığı gibi şanslı bir film bu.
ÇOCUKLA UĞRAŞAMAM ASENA DA İSTEMİYOR HERKES ÜREMEMELİ
◊ Genellikle evli çiftler pek ortalıkta görülmeyince ayrılık dedikoduları çıkar. Sizin de Asena Tuğal ile hakkınızda böyle haberler yapıldı. Evliliğinizde her şey yolunda mı?
- Şahin Irmak: Akmerkez’de köpekleri görmüşler, “Çocuk yok, köpek var, o zaman bunlar ayrılıyor” mantığıyla ayrılık haberi yapmışlar.
Biz her şeyi göz önünde yaşayan, sosyal medyada paylaşan, ilişkisini insanların gözüne sokan insanlar olmadık.
Benim de bir özel hayatım var, onun da.
Bazen bağımsız gezebiliyoruz. 2-3 ay ayrı kalabiliyoruz. Bu, ilişkide sorun olduğu anlamına gelmiyor. Hep el ele gezenleri görmüyor musunuz, 3 ay sonra ayrılıyorlar. Hani el ele geziyordunuz, ne oldu?
LONDRA’DA AKADEMİ AÇIYORUM
◊ Çiğdem Hanım, İngiltere’de oyunculuk eğitimi vermek için bir akademi kuracaktınız. Son durum nedir?
- Londra’ya gidip geliyorum. 6 ay orada, 6 ay burada kalacağım. Orada da evim var. Hem oyunculuk yapmaya hem de oyunculuk eğitimleri vermeye başlıyorum. Bununla alakalı işlemlerin hepsini gittiğimde hallettim. Bir sonraki gidişimizde eğitime başlayacağız. 6 haftalık bir eğitim olacak. Oradaki Türklere odaklı yapılacak. Öyle bir akademi kuruyoruz ve benim için de güzel bir heyecan olacak.
◊ Akademide eğitim verecek Türkiye’den tanıdık simalar olacak mı?
- Akademi yavaş yavaş oluşuyor. Genelde orada yaşayan oyuncular ve yönetmenlerle birlikte bu işi idare edeceğiz. İlk etapta ben eğitim vereceğim.
‘ASLA TAVLAYAMAZSIN’ DEDİLER GİDİP TAVLADIM
◊ Sizin aşk yolculuğunuz genellikle nasıl başlar? Giriş, gelişme, sonuç odaklı mısınız, yoksa “Ben âşık oldum” diyerek direkt kendinizi kaptırır mısınız?
- Çiğdem Batur: Ben tanıdıkça âşık olanlardanım. Aşkın çok gelip geçici olduğuna inanmıyorum. Aşk hormonal bir şey gibi düşünülebilir ama yıllarca beraber olduğun bir insanın gülüşüne, yanağındaki gamzesine, ertesi gün kaşını kaldırışına âşık olabilirsin. Eğer istersen tabii. Sevgi ise daha derin bir duygu. İlk başlarda yaşanan duygunun heyecan olduğuna inanıyorum. Aşk da, sevgi de süreçte yaşanan bir şey.
◊ Hiç aşk için hiç ağladınız mı?
- Çiğdem Batur: Aşk acısı çektiğim için tabii ki ağladım. Hele bir tane vardı, hiç girme...
- Şahin Irmak: Ergenlik dönemlerinde, gençlikte oldu öyle şeyler.
◊ Çevrenizdekilerin “Asla yapamazsın” dediği, sizin başardığınız bir şey var mı?
- Şahin Irmak: Özel ilişkilerimde oldu. “Asla şu kızı tavlayamazsın” dediklerinde gidip yaptığım oldu. Hissettiğini içinde saklayan biri değilim.
- Çiğdem Batur: Bana “asla yapamazsın” demiyorlar. Ben karşı tarafa başarabileceğim hissini veriyorum. Benim için hiçbir şey imkansız değil.