Şahin Irmak: Çocukla uğraşamam, Asena da istemiyor!

◊ “Aşk Yolunda” filminiz hayırlı olsun. Pandemi sonrası bu ilk film projeniz mi?



- Çiğdem Batur: Benim ilk filmin.



- Şahin Irmak: Benim de öyle.



◊ Pandemi öncesine göre set ortamında ne gibi değişiklikler vardı? Kendiniz önlemler aldınız mı?



- Çiğdem Batur: Çok ciddi hijyen önlemleri alındı. Setteki herkes maskeyle çalıştı. Sahnelerin çekimi dışında biz de hep maske taktık. Biraz zor bir süreçti ama zoru başardık diye düşünüyorum. Ona rağmen çok keyifli geçti.



- Şahin Irmak: İki günde bir test yaptırıyorduk. Sette olan herkes test yaptırıyordu.



◊ Filmin tamamı Malatya’da çekildi. Sizin için nasıl bir deneyim oldu, çekimler nasıl geçti?



- Çiğdem Batur: Benim çalışmaktan gezmeye fırsatım olmadı. Sadece kayısıcılara, kuruyemişçilere gittik. Onun dışında bir şey görmedim.



- Şahin Irmak: Ben gezdim. Sadece kayısı yok Malatya’da. Haziran ayında çıkan ve çok az hasat edilen kiraz da varmış. Malatya çok set kurulan bir yer değil, oradaki insanlar için de bir heyecan oldu. Çok güzel karşıladılar bizi. Yaklaşık 20 gün kaldık orada.



◊ 20 gün, film çekmek için uzun bir süre değil. Eskiye oranla set sürelerinin kısaldığınız söyleyebilir miyiz? Filmler daha mı hızlı çekiliyor artık?



- Çiğdem Batur: Bu her set için geçerli değil tabii ama bizim setimizde öyleydi. Bu anlamda şanslı bir settik. Hava şartları da çok uygundu. İsminden de anlaşıldığı gibi şanslı bir film bu.

- Çiğdem Batur: Ben Bade’yi canlandırdım. Biraz deli bir karakter. Aslında bu bir kadın filmi. Yaşadığı her türlü zorluğa rağmen istediklerinden asla vazgeçmeyen, çok inatçı, hayallerinin peşinden giden, bunun için her şeyi göze alan bir karakter.- Çiğdem Batur: Ben de gözü kara bir insanım. Daha hedef odaklı olması ve kafasına koyduğu her şeyi yapmak istemesi yönüyle Bade’yi kendime benzetiyorum.- Şahin Irmak: Yusuf, Bade’nin hikayesine yarı yolda dahil oluyor. Hayatında kötü giden bir şeyi kırmak istiyor. Kendine tutunacak bir dal bulmuş. Onun hikayesine çok inanmayarak ama Bade’yi çok seviyor ve ona yardımcı olmak amacıyla hayatına dahil oluyor. Yolda tanışma süreçleri başlıyor.- Çiğdem Batur: Filmin finali sürpriz. Bu bir yol hikayesi, tatlı bir aşk hikayesi gibi görüyoruz ama aslında finalde “Aaa!” dedirtecek bir noktası var filmin. İşin en güzel tarafı da o.- Şahin Irmak: Çok para verdiler! (Gülüyor) Şaka bir yana; bir kere çok tatlı bir ekipti. Yapım ekibindekiler aynı zamanda arkadaşımızdı. Ahmet (Kapucu) de çok severek çalıştığım bir yönetmen arkadaşım oldu. Ekipte Çiğdem’in bulunması da benim için ikna edici oldu.- Çiğdem Batur: Şahin’in olması da benim adıma önemli bir etken. Çünkü komedi filmiydi.- Şahin Irmak: Bu bizim işte çok sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü çok insanla muhatap oluyoruz. Herkesle aynı seviyede arkadaş olma durumumuz yok. Birilerini daha az seviyorsun, birilerini daha çok seviyorsun ama “Ben onunla oynamam” derseniz sektörde iş yapamaz hale gelirsiniz.- Çiğdem Batur: Pandemi sonrası insanların çok keyif alacakları, o kaostan ve negatif ortamdan çıkacakları bir iş oldu. Aydınlık ve renkli bir film. Seyirci karakterlerle çok kolay empati kurabilecek. O yüzden “Aşk Yolunda” şu anda vizyona giren filmler içerisinde tadı damaklarda kalacak bir yapım.

ÇOCUKLA UĞRAŞAMAM ASENA DA İSTEMİYOR HERKES ÜREMEMELİ

◊ Genellikle evli çiftler pek ortalıkta görülmeyince ayrılık dedikoduları çıkar. Sizin de Asena Tuğal ile hakkınızda böyle haberler yapıldı. Evliliğinizde her şey yolunda mı?



- Şahin Irmak: Akmerkez’de köpekleri görmüşler, “Çocuk yok, köpek var, o zaman bunlar ayrılıyor” mantığıyla ayrılık haberi yapmışlar.

Biz her şeyi göz önünde yaşayan, sosyal medyada paylaşan, ilişkisini insanların gözüne sokan insanlar olmadık.

Benim de bir özel hayatım var, onun da.

Bazen bağımsız gezebiliyoruz. 2-3 ay ayrı kalabiliyoruz. Bu, ilişkide sorun olduğu anlamına gelmiyor. Hep el ele gezenleri görmüyor musunuz, 3 ay sonra ayrılıyorlar. Hani el ele geziyordunuz, ne oldu?

- Hiç düşünmüyorum. Çocukla uğraşamam. Çocuk çok ciddi bir konu. “Heveslendim, benim de çocuğum olsun, annemler de istiyor, hadi yapalım...” Benim için çocuk öyle bir şey değil. Çok büyük bir sorumluluk ve ben o sorumluluğu alabilecek gibi hissetmiyorum.- O da o kadar istemiyor. Arkadaşlarımızın çocuklarını seviyoruz. Herkesin çocuğu olmak zorunda değil. Bence herkes ürememeli.

LONDRA’DA AKADEMİ AÇIYORUM

◊ Çiğdem Hanım, İngiltere’de oyunculuk eğitimi vermek için bir akademi kuracaktınız. Son durum nedir?



- Londra’ya gidip geliyorum. 6 ay orada, 6 ay burada kalacağım. Orada da evim var. Hem oyunculuk yapmaya hem de oyunculuk eğitimleri vermeye başlıyorum. Bununla alakalı işlemlerin hepsini gittiğimde hallettim. Bir sonraki gidişimizde eğitime başlayacağız. 6 haftalık bir eğitim olacak. Oradaki Türklere odaklı yapılacak. Öyle bir akademi kuruyoruz ve benim için de güzel bir heyecan olacak.



◊ Akademide eğitim verecek Türkiye’den tanıdık simalar olacak mı?



- Akademi yavaş yavaş oluşuyor. Genelde orada yaşayan oyuncular ve yönetmenlerle birlikte bu işi idare edeceğiz. İlk etapta ben eğitim vereceğim.

‘ASLA TAVLAYAMAZSIN’ DEDİLER GİDİP TAVLADIM

◊ Sizin aşk yolculuğunuz genellikle nasıl başlar? Giriş, gelişme, sonuç odaklı mısınız, yoksa “Ben âşık oldum” diyerek direkt kendinizi kaptırır mısınız?



- Çiğdem Batur: Ben tanıdıkça âşık olanlardanım. Aşkın çok gelip geçici olduğuna inanmıyorum. Aşk hormonal bir şey gibi düşünülebilir ama yıllarca beraber olduğun bir insanın gülüşüne, yanağındaki gamzesine, ertesi gün kaşını kaldırışına âşık olabilirsin. Eğer istersen tabii. Sevgi ise daha derin bir duygu. İlk başlarda yaşanan duygunun heyecan olduğuna inanıyorum. Aşk da, sevgi de süreçte yaşanan bir şey.



◊ Hiç aşk için hiç ağladınız mı?



- Çiğdem Batur: Aşk acısı çektiğim için tabii ki ağladım. Hele bir tane vardı, hiç girme...



- Şahin Irmak: Ergenlik dönemlerinde, gençlikte oldu öyle şeyler.



◊ Çevrenizdekilerin “Asla yapamazsın” dediği, sizin başardığınız bir şey var mı?



- Şahin Irmak: Özel ilişkilerimde oldu. “Asla şu kızı tavlayamazsın” dediklerinde gidip yaptığım oldu. Hissettiğini içinde saklayan biri değilim.



- Çiğdem Batur: Bana “asla yapamazsın” demiyorlar. Ben karşı tarafa başarabileceğim hissini veriyorum. Benim için hiçbir şey imkansız değil.