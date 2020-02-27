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Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Saadet Işıl Aksoy'un kızının adı Marisa ne demek? Marisa isminin anlamı nedir?

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Saadet Işıl Aksoy'un kızının adı Marisa ne demek? Marisa isminin anlamı nedir?
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Saadet Işıl Aksoy'un kızının adını sosyal medyada duyurması ardından Marisa isminin anlamı merak konusu oldu. Özellikle yeni anne adayları Marisa isminin anlamını incelemeye başladı. Peki, Saadet Işıl Aksoy'un kızının adı Marisa ne demek? Marisa isminin anlamı nedir?

Ünlü isimlerin bebeklerine verdikleri isimler ebeveyn adaylarına ilham oluyor. Son zamanlarda en çok dikkat çeken isim ise Marisa oldu. Hayatını 2014 yılında Pamir Kıraner ile birleştiren Saadet Işıl Aksoy, kızının ismini Marisa koydu. Peki, Marisa ne demek? Marisa isminin anlamı nedir?

Marissa, batı kültürlerinde popüler olan bir isimdir. Bu ismin bazı türevleri Marrisa, Marisa veya Merissa'dır. Latince "deniz" anlamına gelen Maris kelimesinden türetilmiştir. Bazen Meryem Ana ile ilgili “küçük Meryem” anlamına da gelir. Çerkes mitolojisinde ise arıların tanrıçası demektir.

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