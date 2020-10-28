MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSaadet Işıl Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam
GeriMagazin Saadet Işıl Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Saadet Işıl Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saadet Işıl Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam
Abone Olgoogle-news

Geçen şubat ayında dünyaya gelen kızının yüzünü sosyal medyada saklayan Saadet Işıl Aksoy, “Sapıklar bu mecrada rahat gezindikleri için kızımın yüzünü göstermem” dedi.

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenip Amerika’ya yerleşen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan Kıraner’in yüzünü sosyal medyada göstermemeye gayret ediyor. 8 aylık kızının yüzünü saklayan Aksoy, takipçilerinden bu yönde gelen sorularına şu şekilde yanıt verdi:

‘’Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü. Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları insanı en tedirgin eden tarafı.’

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (28.10.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle