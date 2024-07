Dört çocuk babası ünlü oyuncu evini anlattı: Bir gün bütün çocuklarımın gideceğini biliyorum... Karımla kurduğumuz hayat için minnettarım

Haberin Devamı

Bu sözler, sinema dünyasının en mutlu ailelerinden birinin babasına ait... Canı gibi sevdiği karısıyla birlikte, yaşları 9 ile 1 arasında değişen dört çocuk sahibi olan bu ünlü oyuncu, bir çatı altında büyük bir karmaşa yaşadıklarını söyledi.

Ama bundan şikayetçi de değil göründüğü kadarıyla.

Çünkü günün birinde çocukların büyüyeceğini ve kendi hayatlarını kurmak üzere evden ayrılacağını biliyor. O yüzden de sahip olduğu bu aile için minnettar olduğunu söylemekten de geri kalmıyor.

GÜZEL MESLEKTAŞIYLA YUVA KURDU

Genellikle özel hayatıyla ilgili çok fazla konuşmayan ama bu kez "eteğindeki taşları döken" bu ünlü oyuncu Ryan Reynolds'ın ta kendisi...

Şu sıralarda başrollerini Hugh Jackman ile paylaştığı “Deadpool & Wolverine” adlı filmin başarısının keyfini çıkaran 47 yaşındaki Reynolds, önceki gün Not Skinny But Not Fat adlı podcast yayınına konuk oldu.

Reynolds, programda da 2012 yılından bu yana evli olduğu Blake Lively ile kurduğu yuvanın kapalı kapıları ardında yaşadıklarına dair bazı ipuçları verdi.

SAHİP OLDUĞU HAYATTAN DOLAYI MİNNETTAR HİSSEDİYOR

Gossip Girl adlı diziyle yıldızını parlatan Blake Lively ile evliliğinden 9 yaşında James, 7 yaşında Inez, 4 yaşında Betty adında üç kızı ile bir yaşında Olin adında bir oğlu olan Ryan Reynolds, evlerinde tam bir karmaşanın hakim olduğunu belirtti.

Reynolds, yine de bu karmaşanın günün birinde biteceğinin farkında olduklarını sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Karım her zaman söyler... Bunların hepsi şimdi bizim çatımızın altında... Bütün aile şu anda çatımızın altında... Bunların hepsi bizim... Ve bu gelip geçici bir durum. Sonsuz bir kaynak değil.."

Ryan Reynolds, hem Blake Lively ile evliliğinden hem de bu evlilikten dünyaya gelen dört çocuğundan ve onlardan kaynaklanan sürekli karmaşadan son derece memnun.

Bunu da "Birlikte inşa ettiğimiz bu hayata minnettarım" diyerek ifade etti.

'BİZİM YATAĞIMIZDA YATMAZLARSA UYUYAMIYORLAR'

Bunun belli bir süre her gün tekrarlanacağını kabul ettiğini belirten Reynolds, çocuklarına ve onların bazı alışkanlıklarına dair açıklamalar da yaptı.

Dört çocuklarından bazılarının kendisinin ve Blake Lively'nin yatağında yatmazlarsa uyuyamadıklarını anlattı Reynolds.

Ardından da "Tekrar yayılıp normal bir şekilde uykuya dalmayı nasıl da isterdim" diye konuştu.

Fakat sohbet sırasında söylediği bir ayrıntıyı tekrarlayıp bu durumun sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilincinde olduğunu da ekledi: "Bundan 30 ya da 40 yıl sonra şu ana geri dönmek ve tadını çıkarmak için neler verebileceğimi de biliyorum."

İKİ KEZ HAMİLELİK SÜRPRİZİ YAPTILAR

Blake Lively ile Ryan Reynolds, her ne kadar milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor olsalar da özel hayatları konusunda fazla açık davranmıyorlar.

36 yaşındaki Blake Lively'nin üçüncü ve dördüncü hamileliklerini kamuoyuna duyurmadı çift.

Üçüncü hamilelik, birlikte gittikleri bir film galasında ortaya çıktı. Son dünyaya gelen Olin adlı oğullarını beklediklerini de yine katıldığı bir etkinlikte Lively'nin büyüyen karnı gözler önüne serdi.

Bu son bebeğin doğup doğmadığı da uzun süre bir merak konusu olmuştu. Bebeğin dünyaya geldiği aylar sonra ortaya çıktı. İsmi ve cinsiyeti de kısa bir süre önce açıklandı.

DÖRDÜNCÜ BEBEK TAM BİR GİZEMDİ

Bu arada Lively ile Reynolds'ın çocuklarının isimleri de ilginç. Özellikle en büyük ile en küçüğün.

Şu anda 9 yaşında olan kızları James, isminden dolayı uzun süre erkek çocuk sanıldı. Sonradan erkek ismi taşıyan çocuğun kız olduğu ortaya çıktı.

Bu arada yeri gelmişken en küçük bebekleri Olin'in adına da bakalım...

Olin, Norveç, İsveç gibi ülkelerde kullanılan bir isim. Kimi zaman kız çocuklarına verildiği de oluyor ancak genel olarak bir erkek ismi.

BÜYÜK KIZINA ERKEK İSMİ VERDİ

Ünlü çiftin neden ilk çocuklarına bir erkek ismi verdiğine de bir bakalım.. Bu konuyu 2015 yılında katıldığı Good Morning America adlı programda anlattı Lively…

Bunun bir aile ismi olduğunu belirten güzel oyuncu kendi isminin de aslında bir erkek ismi olduğunu hatırlattı. Sonra da "Ben bir erkek ismine sahip olmayı seviyorum. Bunu devam ettirmek istedim" diye konuştu.

AŞKLARI FİLM GİBİ

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş.

Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla romantik birliktelik yaşarken rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı. Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında.

BİR HAFTA İÇİNDE ONUNLA BİRLİKTE YAŞAMAYA KARAR VERDİ

Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı. Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu söyledi.Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi.

Hatta o programda Lively'ye yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım."

Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."

Sonunda çift 2012 yılında evlendi. Ve o zamandan bu yana da aileleri giderek genişledi. Şimdilik dört çocuklarıyla mutlu bir hayatları var.

İLK EVLİLİĞİNİ JOHANSSON İLE YAPTI:Ryan Reynolds, ilk evliliğini 2008 ile 2011 arasında Scarlett Johansson ile yaptı. Ama belli ki bu birliktelikte ikisi de aradığını bulamadı.