Robbie Williams: Türkleri çok seviyorum

DÜNYACA ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türkiye’deki ilk konserini önceki akşam verdi. TemaCC organizasyonuyla Lujo Hotel Bodrum’da sahneye çıkan ünlü yıldız, konserine “32 yıldır müzik yapıyorum, bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim” diyerek başladı ve açılışı “Let Me Entertain You” şarkısıyla yaptı. Williams, 1.5 saatlik konser boyunca şarkı aralarında izleyicilerle sohbet etti. “Bu benim Türkiye’deki ilk konserim” diyen Robbie Williams, 90’lı yıllarda henüz 16 yaşındayken müziğe başladığı Take That grubu günlerinden videolar izletti.



İKİ KURALIM VARDI: EVLENME, ÇOCUK SAHİBİ OLMA!



Sırasıyla “Strong”, “Come Undone”, “Don’t Look Back in Anger”, “Feel”, “Kids” ve “Rock DJ”i seslendiren Robbie Williams, hayatının en mutlu döneminde olduğunu söyledi. “Gençken iki kuralım vardı: Asla evlenmemek ve çocuk sahibi olmamak” diyen şarkıcı, şimdi ise eşi Ayda Field ve dört çocuğuyla çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sanatçı, ara sonrası konserine “No Regrets”, “She’s the One” ve “Angels” şarkılarıyla devam etti. Robbie Williams, Bodrum konserinden hemen sonra ise özel jetiyle İsviçre’de tatil yapan eşi ve çocuklarının yanına gitti.

Eşini arayıp dinletti

RobbIe Williams, konserin son şarkısı “Angels”ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda Field ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos’ta kalp krizi nedeniyle vefat eden babasına adadı. “Fark ettim ki, eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle Türkleri çok seviyorum” diyen Williams, eşini telefonla arayıp şarkıyı canlı olarak dinletti.

KONSERDEN NOTLAR

* Robbie Willams, biletlerin günler öncesinden tükendiği konser için Bodrum’a 100 kişilik ekibiyle geldi.

* Sahne ve prodüksiyon malzemeleri 6 TIR’la yurtdışından getirildi.

* Yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği konserde loca biletleri 8 bin Euro ve 35 bin Euro arasında, bistrolar 4 bin Euro’ya satıldı. Konseri ayakta izleyen 2 bin kişi ise 17 bin lira ile 22 bin lira arasında değişen ücretler ödedi.

* Kimono tutkusuyla bilinen Robbie Williams’a otel yetkilileri tarafından bir Türk tasarımcının özel hazırladığı kimono hediye edildi.

* Konseri izleyenler arasında Ceyda Düvenci ve kızı Melisa da vardı. Oyuncu, kızının Robbie Williams hayranı olduğunu söyledi.