Gösterişli bir törenle evlenmişti: Kızları ne kadar da büyümüş!

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Bunlardan biri de İsveç kraliyet ailesi. Geçen yaz tahttaki 50'nci yılını kutlayan Kral Carl XVI Gustaf ile karısı Kraliçe Silvia.

1976 yılından bu yana evli olan çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Bunlar arasında en çok bilineni Veliaht Prenses Victoria kuşkusuz.

Halktan gelen Prens Daniel'in kendisini aldattığı iddialarıyla gündemde olan Victoria, babasından sonra ailenin en tanınan üyesi.

Victoria'nın önce yakışıklılığıyla sonra da eski bir TV yıldızıyla yaptığı evlilikle konuşulan bir erkek kardeşi var: Prens Carl Philip.

En çok bu iki kardeş tanınıyor olsa da bir de yaşça onlardan daha küçük bir kız kardeşleri daha var: Prenses Medeleine.

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KIZLARINI BÜYÜTTÜ

Zaman zaman ailesiyle birlikte etkinliklerde boy gösteriyor olsa da en sessiz sakin ve gözlerden uzak hayat sürdüren prenses, 41 yaşındaki Madaleine.

2013 yılından bu yana İngiliz iş insanı Christopher O'Neill ile evli olan Madeleine, bu süreçte ikisi kız biri erkek üç tane çocuk sahibi oldu.

Yaşamının büyük bölümünü ailesiyle birlikte İngiltere ve ABD'de sürdüren çift zaman zaman İsveç'te de yaşıyor.

Prenses Madeleine, geçen hafta kutlanan Paskalya nedeniyle iki kızıyla çekilen bir fotogğrafını Instagram sayfasından paylaştı. 10 yaşındaki Leonore ve altı yaşındaki Adrienne'in de aradan geçen yıllarda ne kadar büyüdüğü dikkat çekti o paylaşımda.

İki kız kardeşin birbiriyle uyumlu elbiseleri de dikkatlerden kaçmadı. Bu arada Madeleine ile kocası Christopher'ın 8 yaşında Nicolas adında bir de oğlu olduğunu hatırlatalım.

Madeleine ve ailesi geçen mart ayını çok hareketli bir şekilde geçirdi. Paskalya'nın yanı sıra Adrienne'in sekizinci doğum gününü de kutladılar.

Prenses Madeleine ile kocasının iki kızı ve bir oğlu bulunuyor.



BABASI AİLEYİ KÜÇÜLTTÜ

Bu arada küçük bir hatırlatma... Madeleine "prenses" unvanını taşıyor. Ama babası bundan birkaç yıl önce İsveç kraliyet ailesinde küçülmeye gitti.

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Sadece büyük kızı ve veliahtı Victoria, kocası Daniel ve kızının iki çocuğu Estelle ile Oscar'ı aileye dahil kıldı. Yani Kral'ın o kararından sonra kraliyete ayrılan ödenekten yararlanacak kişilerin sayısı azaldı. Bunlar arasında Madeleine ile ağabeyi Carl Philip bulunmuyor.

Bu karar açıklandığında Madeleine ile Carl Philip, ileride çocuklarının bağımsız bir hayat sürmesine, istedikleri meslekleri seçmesine olanak tanıyan bu kararı benimsediklerini açıkladılar.

Elbette İsveç kraliyet ailesi küçültülmüş olsa da Kral'ın bu iki küçük çocuğu yine prens ve prenses unvanlarını taşıyor. Gerektiğinde de tüm aileleriyle birlikte bazı etkinliklerde halkın karşısına çıkıyor.

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GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİ

Bu hatırlatmadan sonra bugün üç çocuk annesi olan Prenses Madeleine'in düğününü de bir hatırlayalım.

Madeleine ile Christopher O'Neill, 2013 yılının haziran ayında gösterişli bir törenle evlendi. Onların evlilik törenine dünyanın farklı ülkelerinden kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra devlet ve iş dünyası temsilcileri de katıldı.

Elbette o günün yıldızı bembeyaz gelinliği içindeki Prenses Madeleine oldu. Düğünden 3 yıl önce tanışan çift, evlenmek için de Kral Carl XVI Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın da evlendiği gün olan 8 Haziran'ı seçmişti...

Aslında Prenses Madeleine, O'Neill ile tanışmadan önce sekiz yıl boyunca İsveçli avukat Jonas Bergstrom ile birlikteydi. Hatta çift, 2009 yılında nişanlanmış ama sonra yollarını ayırmıştı.

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SPOR HOCASIYLA EVLENDİ: İsveç kralının tüm çocukları halktan insanlarla evlendi. Veliaht Prenses Victoria'nın kocası Prens Daniel, bir zamanlar Prenses'in spor hocasıydı.





ONUN KARISI ESKİ TV YILDIZI: Kral'ın tek oğlu Carl Philip'in evli olduğu Sofia Hellqvist ülkede bir TV yıldızı olarak tanınıyordu. Hatta ilişkinin başında halk da Carl Philip'in anne ve babası da onu onaylamamıştı. Fakat Sofia, sonradan kendisini hem halka hem de kocasının ailesine sevdirdi. Çift, 2015 yılında evlendi ve üç tane erkek çocuk sahibi oldu.





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KRAL'IN KARISI DA HALKTAN BİRİ

Bu arada... İsveç Kralı'nın karısı Silvia da halktan geliyor. İsveç kraliçesi, Silvia Renate Sommerlath adıyla Almanya'da dünyaya geldi. Babası Alman, annesi Brezilyalıydı.

Dönemin veliaht prensi Carl Gustaf ile 1972 Münih Olimpiyat Oyunları sırasında tanıştı. 1976 yılında evlendiler.

Carl Gustaf'ın hikayesi ise biraz farklı. O tahtı babasından değil büyükbabasından devraldı. Çünkü prens babası, o henüz 9 aylık bir bebekken bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Büyükbabası Kral Gustav 6'ıncı Adolf ölünce de Carl Gustav kral, eşi Sylvia da kraliçe oldu. Çiftin üç çocuğu var. Tahtın veliahtı ise en büyük kızları Prenses Victoria.