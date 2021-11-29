Prenses Beatrice saraylarda yaşıyor ama, bebek arabasına kocaman nazar boncuğu astı

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ÜVEY OĞLU DA YANINDA

Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice, eşi Edoardo Mapelli Mozzi ve 10 haftalık kızı Sienna ile birlikte Londra'da Hyde Park'ta kurulan bir Noel pazarını ziyaret etti. Çifte; Mapelli Mozzi'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Wolfie yani Beatrice'in üvey oğlu da eşlik etti.

SOĞUK HAVADAN ETKİLENMEMEK İÇİN

Son dönemde adının karıştığı cinsel taciz skandalları nedeniyle gündeme gelen Prens Andrew'nun, Sarah Ferguson'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen 33 yaşındaki kızı York Prensesi Beatrice ve eşi soğuk havaya uygun olarak kalın paltolarını giyip atkılara sarıldı. Çiftin minik kızı Sienna da bin sterlin değerindeki bebek arabasına battaniyeler altında yattı. İşte o bebek arabasındaki bir ayrıntı da meraklı gözlerden kaçmadı.

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KOCAMAN BİR NAZAR BONCUĞU ASMIŞ

Prenses Beatrice kızı Sienna'nın bebek arabasına kocaman bir nazar boncuğu asmıştı. Kimsenin Beatrice'in kullanmasını beklemediği bu aksesuar bazı kişileri şaşırttı. İşin ilginç yanı da Beatrice'nin, kızını kötü bakışlardan korumak için bebek arabasına astığı bu nazar boncuğunu halk pazarından satın almış olmasıydı.

'İSTERSE ONA NAZAR BONCUĞU GÖNDERİRİZ'

Prenses Beatrice'in Türk takipçileri bu ayrıntıyı gözden kaçırmadı ve sosyal medya platformlarında, Sienna'nın bebek arabasına asılı olan nazar boncuğu ile ilgili yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar "Biz bile bebeklerimizin arabasına bunu asmıyoruz" derken, bazıları da "Eğer Beatrice isterse ona daha güzel bir nazar boncuğu göndeririz" yorumlarını yaptı.

ONUN DA BİR ADI ELIZABETH

Prenses Beatrice ile Edaordo Mapelli Mozzi'nin kızı Sienna geçtiğimiz eylül ayının son haftasında dünyaya geldi. Çift, bir hafta sonra sosyal medya üzerinden kızlarının ayak izlerini paylaşıp tam adını da duyurdu. Bebeğin babası Edoardo Mapelli Mozzi, yaptığı paylaşımda ilk çocuklarının adının Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi olduğunu açıkladı.

BEBEĞİN AYAK İZLERİNİ PAYLAŞTI

Daha önceki ilişkisinden bir erkek çocuk sahibi olan 38 yaşındaki Mozzi, paylaşımında kızının ayak izlerine yer verdi. Bebeğin doğum tarihi olan 18 Eylül 2021'i de not düşen Mapelli Mozzi bir de mesaj yazdı. " Birlikte yaşayacağımız hayat daha yeni başladı ve ben bizi bekleyen harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı çiçeği burnunda kız babası Edoardo Mapelli Mozzi.

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'HER ÇOCUKLA YENİ BİR KALP BÜYÜTÜYORSUN'

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Wolfie'yi de unutmadı paylaşımında. "Harika karısı Beatriçe, bebeği Sienna ve Wolfie nedeniyle büyük bir sevgi ve şükran hissettiğini" yazan Mapelli Mozzi "Bu hafta bir arkadaşım bana çok tatlı bir şey söyledi: 'Her çocukla birlikte kocaman yeni bir kalp büyütüyorsun" diye devam etti mesajına. Edoardo Mapelli Mozzi mesajını, karısı Prenses Beatrice'in doğum yaptığı Chelsea ve Westminister Hastanesi'nin personeline ve yardımcı olan ebeye teşekkür ederek bitirdi.

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KAPALI KAPILAR ARDINDA EVLENDİLER

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, pandemi koşulları altında düğünlerini sürekli erteledikten sonra geçen yıl Temmuz ayında Kraliçe 2. Elizabeth ile o sırada hayatta olan kocası Prens Philip'in yanı sıra çok az sayıda konuğun katıldığı bir törenle Windsor Şatosu'nda evlendi. Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.

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KRALİÇE'NİN ELBİSESİ

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

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BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI

Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.