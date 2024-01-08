Yılın düğünü başladı... Tam dokuz gün ve dokuz gece sürecek!

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Kısaca özetlersek , 2024'ün bu ilk kraliyet düğünü daha şimdiden yılın düğünü olarak damgasını vurdu bile.

Bu düğüne ev sahipliği yapan ülke, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Brunei Sultanı Hassan Albolkiah'ın yönetimindeki Brunei.

Sultan, 32 yaşındaki oğlu Prens Abdul Mateen ile danışmanlarından biri olan Pehin Dto Isa'nın torunu Anisha'yı evlendiriyor. 7 Ocak'ta başlayan düğüne son nokta 16 Ocak'ta konulacak.

Abdul Mateen ile Anisha'nın düğün maratonunda ilk gün de geride kaldı. Dünyanın bu uzak ülkesinin adını ilk kez duyanların bile büyük bir merakla takip ettiği törenin ilk gününde gelin Anisha; ülkesinin modacılarından birinin imzasını taşıyan beyaz bir kıyafet giydi.

Törenin geride kalan 7 Ocak'taki ilk gününde gelin Anisha, Abdul Mateen ile yapacağı evliliğin uzun ömürlü olması için Kur'an'dan ayetler okudu. O sırada gelini törenin kadın konukları dinledi.

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DÜĞÜN HEYECANINI BÖYLE PAYLAŞMIŞTI

Brunei Sultanı'nın 32 yaşındaki küçük oğlu Abdul Mateen, nişanlısı Anisha ile birlikte çekilen nişan pozuna Instagram sayfasında yer vererek yaklaşan düğünün heyecanını 2 milyonu aşkın takipçisiyle paylaşmıştı.

O paylaşımdan birkaç gün sonra da dokuz gün sürecek olan tören başladı.

Prens'in bu paylaşımına da dünyanın farklı noktalarındaki takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

DAMAT INSTGRAM FENOMENİ

Yeri gelmişken Prens Mateen'in kelimenin tam anlamıyla bir sosyal medya fenomeni olduğunu da not düşelim. Genç prens, Instagram sayfasında sürdürdüğü gösterişli hayata dair paylaşımlar yapıyor.

Prens Abdul Mateen ile nişanlısı Anisha'nın nasıl tanıştığı net olarak bilinmiyor. Ama bilinen gerçek genç çiftin birkaç yıldır romantik ilişki yaşıyor olduğu.

Aslında bu dokuz günlük törenin sonunda Brunei Sultanı'nın gelini olmaya hazırlanan Anisha, kraliyet ailesinin yabancısı da değil.

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DEDESİ SULTAN'IN DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Kendine ait bir moda markasının kurucusu olan Anisha Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yürüten Pehin Dato Isa'nın torunu. Gelinin ağabeyi de Prens Abdul Mateen ile yıllardır arkadaş.

2024 yılının ilk kraliyet düğünü, ailenin de ardı ardına düzenlediği üçüncü düğün olacak. Prens Abdul Mateen'in iki kız kardeşi de bir yıl arayla evlenmişti.

Önce 2022 yılında ablası Prenses Fadzilah evlendi, 2023 yılında da diğer ablası Prenses Azemah dünya evine girdi. Bu da ailenin arka arkaya düzenlediği üçüncü evlilik töreni.

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Damat Abdul Mateen'in babası Brunei Sultanı Hassan Albolkiah, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak biliniyor. Küçük oğlu Abdul Mateen'in düğünü için de hatırı sayılır bir harcama yapacak. Belirtilenlere göre Hassanal Bolkiah'ın serveti 30 milyar dolar civarında.