Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği unutmam

Başrolünü üstlendiği “Aşkın Kıyameti” adlı filmin çekimlerine başlayan Pınar Deniz, Alem dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Oyuncu, dergiye verdiği röportajda hayatındaki üç dönüm noktasını anlattı: “Lise 3’te felsefeyle tanıştım. Hayata bakış açımın değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı. ‘Vatanım Sensin’ dizisinde oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı. Tüm ailemin COVID-19 yüzünden hastanede yatmasını ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar ‘an’dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım.”

AFRİKA’YA GİTMEK İSTİYORUM

Hakkında merak edilenleri anlatan Pınar Deniz, seyahat etmeyi çok sevdiğini belirterek “Ben kendime ‘köksüzüm’ derim. İçimde hep bir gitmek duygusu var. Yurtdışına gitmeyi çok özledim. Bir an önce bu günleri atlatıp özgürce uçalım istiyorum” dedi. Oyuncu, gelecek planları sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Bilmiyorum. Artık geleceğe dair büyük cümleler kurmuyorum. Yoldayım ve karşıma çıkanı olduğu gibi kabul ettiğimde beni şaşırtacak ya da öğreneceğim çok fazla şey oluyor zaten. Spesifik olarak Afrika’ya gitmek çok istiyorum. Dünyanın her yerinde belli dönemlerde yaşayıp orada kendimi yerel halktan biri gibi hissetmek istiyorum.”

Aşk, bir olma yolculuğu

“Hayatımın karışık, yoğun ama güzel bir dönemindeyim. Hem özel hem iş hayatımda yaşadıklarım bana çok şey öğretiyor” diyen Pınar Deniz, aşkı nasıl tanımladığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Belli bir tanımım yok aslında. Yaşadığım şeye isim koymayı sevmiyorum ama o mide ağrısı, yemek yiyememe, sürekli onu düşünme hali bende de oluyor. Bir olma yolculuğu benim için aşk.”

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