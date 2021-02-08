Pınar Altuğ annesinin doğum gününü kutladı: Keşke yanımda olsaydın

Keşke yanımda olsaydın

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u andı. Annesinin doğum gününü kutlayan Altuğ, gönderisine "Keşke yanımda olsaydın" notunu düştü.

Pınar Altuğ vefat eden annesi Selma Altuğ'un doğum gününü kutladı. Annesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Altuğ altına, 'Doğum günün kutlu olsun annem... Keşke yanımda olsaydın' mesajını düştü.

Güzel sevgilim

Alper Kömürcü, eşi İpek Açar’ın doğum gününü Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla kutladı. Karede, Açar’ın Kayahan’dan olan kızı Aslı Gönül de vardı.

Kömürcü, fotoğrafın altına, “Ailemizin sevgi kaynağı, ışığı, pamuk kalplim, güzel sevgilim, İpek’im iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum” diye yazdı. Fotoğraf karesinde yer alan 21 yaşındaki Aslı Gönül’ün çocukken taktığı gözlüklerinden de kurtulduğu dikkat çekti. Gönül’ün İngiltere’de eğitim hayatına devam ettiği öğrenildi.

Romantik âşıklar

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk’un aşkı doludizgin devam ediyor. Uzun süredir ilişki yaşayan ünlü çift, hafta sonu yasaklarını da beraber geçiriyor. Mayruk önceki gün de başını sevgilisinin omzuna koyarak verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Karın seni çok seviyor

Ezgi Sertel, oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu’nun yeni yaşını ikizleriyle birlikte evde pasta keserek kutladı. Ünlü sunucu, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı: “Biricik hayat arkadaşım, eşim, can arkadaşım, evlatlarımın babası bugün yaş aldı. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Karın seni çok seviyor.”

Tontonla bahçe keyfi

Ünlü model Tülin Şahin önceki gün kızı Siena Leyla ile güzel havanın tadını çıkardı. Şahin, bahçede kızı ile birlikte yürüyüş yaptığı anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Tonton minnoşumla bahçe keyfi.”

Tekrar İstanbul’a yerleşebilirim

2014 Türkiye Best Model’i oyuncu Deniz Özde Sürmeli önceki gün kızı Sade Angelina’yla Kuruçeşme’de görüntülendi. Sürmeli, “İşlerim için İstanbul’a geldim. Reklam filmi teklifi aldım” dedi. Ankara’da bir anaokulu olan Sürmeli, “Orada düzenim var. Ama gelen dizi tekliflerini beğenirsem tekrar İstanbul’a yerleşebilirim” açıklamasını yaptı.

Sokak stili

Tuğba Özerk önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ünlü şarkıcının, sokak stilini farklı bir gözlükle tamamlaması dikkatten kaçmadı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Özerk, hızla uzaklaştı.

En güzel karantina

Ünlü oyuncu Burcu Kara, eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile bir karavan parkında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kara, aile pozuna şu notu yazdı: “Bu en güzel hafta sonu karantinası herhalde. İçinden dere geçen bir karavan kampı, bambaşka bir hayat. Maksat bir hava değişikliği, iki insan sohbeti. Ali koşsun özgürce, biraz hayvan arkadaşlarıyla oynasın, yüzümüz gülsün sağlıkla. Başka bir şey istemiyoruz hayattan.”

Ringe çıktı

Geçtiğimiz kasım ayında Covid-19 testi pozitif çıkan ünlü sunucu ve model Buse İskenderoğlu sağlığına kavuştu. Hastalığı atlattıktan sonra kendisini spora veren İskenderoğlu’nun yeni tutkusu kick boks oldu. Özel bir hocadan kick boks dersi alan İskenderoğlu, ringte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.